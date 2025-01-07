NBA／承認三巨頭失敗了？ 太陽4連敗後將變陣讓比爾打替補

太陽隊目前處於危機之中，四連敗已經讓這支球隊的戰績跌至西區倒數第四，原本被寄予厚望的陣容，卻因表現不佳被外界冠以「聯盟最令人失望的球隊之一」。在今天稍早，據聯盟記者海恩斯（Chris Haynes）報導，太陽隊將進行陣容調整，把明星球員比爾（Bradley Beal）和中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）降至替補，並由今年的首輪新秀鄧恩（Ryan Dunn）和老將普拉里（Mason Plumlee）取代成為先發。

這波四連敗除了讓太陽隊戰績下滑，也讓更衣室氣氛愈發緊張。比爾作為聯盟第五高薪球員，卻未能給太陽帶來足夠的幫助，甚至數據顯示在他不在場的情況下，球隊反而表現更佳。根據數據統計，比爾在場時，太陽的淨效率值僅為-9.3，聯盟倒數第二；而當他不在場時，淨效率值卻提升至+3.3，聯盟第九。

需要強調的是，比爾的能力並不差。本賽季他場均仍能貢獻17.8分、3.7籃板、3.1助攻，投籃命中率48.0%，三分命中率39.2%，這些數據並未低於其生涯平均水準。然而，比爾在目前的體系中似乎難以融入，太陽希望藉由這次變陣，讓他成為替補席上的得分火力來源，以更靈活的方式幫助球隊。

此外，比爾被降至替補的時間點也引發了外界猜測，尤其是在巴特勒（Jimmy Butler）喊話尋求交易後不久。雖然兩者未必相關，但比爾5020萬美元的高薪確實讓他的交易價值受限。對於太陽而言，如何讓這位高薪球星的效能最大化，將成為接下來的關鍵課題。