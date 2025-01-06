NBA／傳太陽有意追逐巴特勒 熱火不想接收比爾鉅額合約

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）日前在記者會明確地表示，自己對於在邁阿密打球已經感受不到快樂；後續媒體報導指出，巴特勒與熱火之間關係變得緊張的時間點是去年夏天，總裁萊里（Pat Riley）宣布不會和巴特勒達成2年1.13億美元的延長合約時。

巴特勒當時在附加賽不慎受傷，進而缺席了對塞爾蒂克的首輪比賽；後來巴特勒表示若他有打，他們會贏下那個系列賽，萊里則在記者會上意有所指：「若你沒有上去打球，就應該閉嘴。」消息來源透露，萊里和巴特勒的關係在那之後並未修復。

而針對熱火開放巴特勒的交易報價，據《ESPN》的報導，他們目前還沒有收到任何有吸引力的包裹。

「他們絕對有接到很多通電話，」知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）提到。現在對熱火來說是一個極度棘手的情況，倘若不交易巴特勒，屆時他將跳出合約，熱火只能白白看他走掉。

如果要趕在今年交易截止日前交易的話，對大多數的隊伍來說，都會希望以最低的價格交易來這位處在生涯巔峰尾端的球星，造成熱火的交易意願大幅降低。這也是為什麼在巴特勒沒有明確喊出「賣我」前，熱火方面還直接出面闢謠的原因。

據報導，太陽隊可能也會是尋求交易巴特勒的球隊之一，但熱火對於包含比爾（Bradley Beal）在內的交易報價並不感興趣，加上比爾握有交易否決權，最終的交易方案可能得要演變成牽動3到4支球隊的多方交易案。

溫德霍斯特提到，巴特勒比較高機率還是會被交易出去，只是熱火對於目前檯面上的所有交易可能性都不感興趣。

至於《運動畫刊》則認為，既然熱火不願收下長約，巴特勒最終交易案可能會跟類似當年76人送走哈登（James Harden）一樣，以到期合約換回多名老將。