快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

韓國瑜朝野協商籲「氣氛融洽點」 自嘲恐是最後一次主持

NBA／雷霆擊潰衛冕軍搶15連勝 亞歷山大：我喜歡競爭

中央社／ 綜合外電報導
亞歷山大成了年度MVP呼聲最高的人選之一。 路透社
亞歷山大成了年度MVP呼聲最高的人選之一。 路透社

NBA今天上演東、西區雙強對決，結果「西霸天」奧克拉荷馬雷霆，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場33分、11籃板、6助攻，以105比92逆轉勝塞爾蒂克，拿下破隊史紀錄的15連勝。

拿下這場勝利後，雷霆自從去年12月1日就不知道輸球滋味，儘管期間曾在「NBA盃」冠軍賽敗給密爾瓦基公鹿，但那場比賽並不列入NBA例行賽計算。

尋求衛冕的波士頓塞爾蒂克，上半場以65比55取得雙位數領先，沒想到下半場準頭盡失，第3、4合計僅拿下27分，雙星之一的布朗（Jaylen Brown），上半場豪取21分，但下半場7投0中、0分進帳。

根據美國媒體報導，塞爾蒂克整場92分，追平了2014年1月16日以來，上半場單隊得65分以上的最低全場得分紀錄。

有趣的是，2014年1月16日「達到」這個糗紀錄的是休士頓火箭，當時他們上半場拿了73分，但全場僅92分，而更巧的是，當時火箭的對手也是雷霆。

塞爾蒂克是全聯盟最倚賴三分火力的球隊，他們本季團隊每場平均三分球出手50.3次，比起排名第2的芝加哥公牛還多了6次；不過塞爾蒂克今天全場46投僅9中，命中率慘到19.6%。

收下15連勝的雷霆，持續在西區獨走，當家球星亞歷山大在這波連勝期間，有3場得分破40、8場破30分，是最重要的進攻火力。

「我喜歡競爭，這是我打球的根本原因。我想和最強的球隊交手，看看自己的實力到底在哪裡。」他還表示，與這樣的對手較量是雷霆成長的關鍵，「塞爾蒂克已經實現了我們夢想中的目標，而要達到那樣的高度，就必須與這樣的球隊對抗。」

雷霆將在休兵2天後，前往東區挑戰全聯盟戰績最佳的克里夫蘭騎士，雷霆本季對東區球隊11勝0敗，而處於10連勝的騎士，本季對西區球隊10勝0敗。

相關新聞

NBA／柯瑞神奇「4分打」救不了勇士 國王30分差迎接換帥4連勝

休息一場回歸的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天維持好手感，面對國王隊的第二節連續出現高難度「4分打」...

NBA／第四節強拉尾盤！雷霆逆轉塞爾蒂克 勇奪隊史最長15連勝

近況正佳的雷霆隊，連衛冕軍都擋不住，今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿33分外帶11籃...

NBA／勇士戰力拉警報！庫明加腳傷先休3周 至少缺陣11場

勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）昨天出戰灰熊隊的上半場扭傷右腳踝，球團今天宣布已經進行完MRI檢查，...

NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進攻犯規 湖人逆轉火箭失利

上半場落後18分的湖人隊，第四節末追到一球差卻連番出現關鍵失誤，讀秒階段兩名當家球星詹姆斯（LeBron James）和...

NBA／雷霆擊潰衛冕軍搶15連勝 亞歷山大：我喜歡競爭

NBA今天上演東、西區雙強對決，結果「西霸天」奧克拉荷馬雷霆，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場33分、11籃板、6助攻，以105比92逆轉勝塞爾蒂克，拿下破隊史紀錄的

NBA／騎士主場輕取黃蜂笑納10連勝 狂寫多項罕見紀錄

克里夫蘭騎士隊在今天主場迎戰夏洛特黃蜂，展現了東區頂尖強隊的風采，最終以115：105再下一城，豪取本賽季第2次10連勝，同時也是對手黃蜂的10連敗。 此役騎士達成聯盟唯一的賽季二度10連勝壯舉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。