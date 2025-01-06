NBA／騎士主場輕取黃蜂笑納10連勝 狂寫多項罕見紀錄

克里夫蘭騎士隊在今天主場迎戰夏洛特黃蜂，展現了東區頂尖強隊的風采，最終以115：105再下一城，豪取本賽季第2次10連勝，同時也是對手黃蜂的10連敗。

此役騎士達成聯盟唯一的賽季二度10連勝壯舉，隊史第2次在單一賽季內達成兩次10場以上連勝紀錄，前一次是在2008-09賽季。同時，騎士更是NBA歷史上第4支連續10場勝利均淨勝10分以上的球隊。

It was a BALANCED attack for the @cavs as they secured their 10th consecutive W!



Garland: 25 PTS, 4 3PM

Allen: 19 PTS, 11 REB, 2 BLK

Mitchell: 19 PTS, 4 AST, 3 3PM

Mobley: 17 PTS, 5 REB, 2 BLK



Cleveland has their 2nd 10-game win streak of the season 🔥 pic.twitter.com/tGgCRpzvw9 — NBA (@NBA) 2025年1月6日

當9連勝的騎士遇上9連敗的黃蜂，這場比賽恐怕在開賽前就沒有太多懸念，騎士上半場靠著艾倫（Jarrett Allen）7投7中獨拿15分領軍，取得63：48領先，雖然下半場騎士稍微有熄火的狀況，但仍沒有給黃蜂太多機會，也賞給對手10連敗。

值得一提的是，本場比賽騎士的外線並沒有過去幾場火燙，43次投籃只有命中15球，命中率34.9%，但騎士四核心都有穩定的表現，葛蘭德（Darius Garland）14投8中獲得25分，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）穩定發揮，攻下19分4助攻3籃板，莫布里17分5籃板2阻攻，艾倫則是再次上演雙十，上場僅28分鐘就拿到19分11籃板2阻攻。

10 WINS IN A ROW FOR THE CAVS!



🏀 4th team in NBA history with 10 straight Ws by 10+ PTS

🏀 2nd time in franchise history with 2 10+ GM win streaks in 1 season (2008-09)



Their best play from each game in a DOMINANT streak. pic.twitter.com/gwBQaZXVVM — NBA (@NBA) 2025年1月6日

騎士接下來將休兵兩天，之後在主場迎戰西區龍頭雷霆隊，雷霆目前還沒有輸給東區任何一支球隊，且處於一波15連勝高峰，而騎士也尚未輸給西區任何一支球隊，兩軍交手堪稱是總冠軍前哨戰龍頭，精彩可期。