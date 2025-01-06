NBA／騎士主場輕取黃蜂笑納10連勝 狂寫多項罕見紀錄
克里夫蘭騎士隊在今天主場迎戰夏洛特黃蜂，展現了東區頂尖強隊的風采，最終以115：105再下一城，豪取本賽季第2次10連勝，同時也是對手黃蜂的10連敗。
此役騎士達成聯盟唯一的賽季二度10連勝壯舉，隊史第2次在單一賽季內達成兩次10場以上連勝紀錄，前一次是在2008-09賽季。同時，騎士更是NBA歷史上第4支連續10場勝利均淨勝10分以上的球隊。
當9連勝的騎士遇上9連敗的黃蜂，這場比賽恐怕在開賽前就沒有太多懸念，騎士上半場靠著艾倫（Jarrett Allen）7投7中獨拿15分領軍，取得63：48領先，雖然下半場騎士稍微有熄火的狀況，但仍沒有給黃蜂太多機會，也賞給對手10連敗。
值得一提的是，本場比賽騎士的外線並沒有過去幾場火燙，43次投籃只有命中15球，命中率34.9%，但騎士四核心都有穩定的表現，葛蘭德（Darius Garland）14投8中獲得25分，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）穩定發揮，攻下19分4助攻3籃板，莫布里17分5籃板2阻攻，艾倫則是再次上演雙十，上場僅28分鐘就拿到19分11籃板2阻攻。
騎士接下來將休兵兩天，之後在主場迎戰西區龍頭雷霆隊，雷霆目前還沒有輸給東區任何一支球隊，且處於一波15連勝高峰，而騎士也尚未輸給西區任何一支球隊，兩軍交手堪稱是總冠軍前哨戰龍頭，精彩可期。
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