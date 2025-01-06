NBA／勇士戰力拉警報！庫明加腳傷先休3周 至少缺陣11場

勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）昨天出戰灰熊隊的上半場扭傷右腳踝，球團今天宣布已經進行完MRI檢查，3周後將再評估傷處，代表新生代大將至少會缺席11場比賽，對球隊戰力造成重傷害。

庫明加昨天扭傷後趴在場上手錘地面，之後是拄著拐杖離開球場，留下出賽15分鐘6投4中，包括3投3中三分球在內的13分、2籃板和2助攻數據。

雖被放到板凳，庫明加近期打出生涯最佳表現，近14場比賽場均繳出20.5分，還有連兩場平生涯新高34分演出，但現在至少休兵3周，讓教練柯爾（Steve Kerr）用「殘忍」來形容庫明加處境。

「庫明加打得如此好，顯然是我們現在的重要一部分，他是我們運動能力極強的得分手和終結者，而且一直表現很好。」柯爾惋惜說。

征戰NBA第4季的庫明加才22歲，本季他場均16.8分和5籃板都寫生涯最佳，上月還成為勇士隊史自1974年後首位板凳出發有連續30分表現的球員。

勇士不只庫明加成傷兵，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和小裴頓（Gary Payton II）也免戰中，好消息是腹部拉傷的波傑姆斯基接近回歸。