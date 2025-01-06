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NBA／第四節拉尾盤 雷霆逆轉塞爾蒂克奪隊史最長15連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
今亞歷山大（右）獨拿33分外帶11籃板演出，雷霆第四節打出29：12的逆轉攻勢，以105：92力退塞爾蒂克隊，迎接隊史最長的15連勝。 美聯社
今亞歷山大（右）獨拿33分外帶11籃板演出，雷霆第四節打出29：12的逆轉攻勢，以105：92力退塞爾蒂克隊，迎接隊史最長的15連勝。 美聯社

近況正佳的雷霆隊，連衛冕軍都擋不住，今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿33分外帶11籃板演出下，雷霆第四節打出29：12的逆轉攻勢，以105：92力退塞爾蒂克隊，迎接隊史最長的15連勝。

戰績位於西區龍頭的雷霆，今天奪勝後戰績來到30勝5敗，上一度奪敗已是美國時間12月1日，中間雖在NBA盃冠軍賽敗給公鹿隊，但這一戰不列入列行賽，讓雷霆持續推進隊史連勝紀錄。

塞爾蒂克首節還取得35：32領先，半場擴大領先到65：55，不過雷霆第三節將差距縮小到76：80，第四節維金斯（Aaron Wiggins）投進外線、威廉斯（Jalen Williams）兩罰得手後雷霆更以81：80領先，亞歷山大和多特（Luguentz Dort）的外線攻勢更讓雷霆優勢擴大到100：88，最終就以105：92守護主場。

雷霆除亞歷山大飆下全場最高33分，多特攻下14分中有11分集中在決勝節，板凳出發的維金斯也貢獻15分，成亞歷山大助力；塞爾蒂克以泰托姆（Jayson Tatum）26分、10籃板最高，布朗（Jaylen Brown）21分，但下半場7投盡墨，團隊外線46投僅9中也成敗因之一。

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