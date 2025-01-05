TPBL／海神又傷洋將 艾德狀態打問號

高雄全家海神本季遇到外援問題，先是威勝右手掌骨骨裂、主力後衛布銳克曼離隊，今天內線大將艾德面對台北台新戰神又在下半場傷退，最終以90：100吞下3連敗，讓總教練費雪嘆說，希望全隊能早日回到健康狀態。

海神教頭費雪提到，新年第一場比賽，可惜不能用最完整的陣容出賽，今天一些大空檔也沒把握，若有進球就會是完全不同的比賽，「儘管抓下18個進攻籃板，但失誤太多了。」

海神團隊今天出現21次失誤，原本就列在傷兵名單的洋將艾德雖有出賽，但下半場又出現腿部不適狀況，呈現單洋將摩爾斯的狀態。費雪透露，艾德在場邊測試後狀況不理想，再上場增添風險，回高雄後將赴醫院檢查，這幾天將持續觀察狀態。

元旦時海神宣布簽下的美籍雙能衛克雷格，今天並沒登錄，費雪語帶保留說，下周就會知道克雷格能否出賽。

海神沒能止敗，今天攻下海神本土最高13分的于煥亞點出問題，他說：「撇開技術層面不說，開賽注意力有點沒有集中。這是他們主場，他們打得比我們有侵略性、比較積極、身體上強度。」他提到下半場有慢慢把專注度找回來，確實也曾縮小差距，之後要迎接5場主場比賽，要從跳球開始就保持像今天第四節的強度和專注度。