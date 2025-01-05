NBA／交易巴特勒並非首選 傳勇士有意追求佛西維奇

就在熱火針對巴特勒（Jimmy Butler）的言論處以禁賽7場的處分，並且開放交易報價之後，金州勇士很快就被提到，媒體認為他們可以去爭取這位攻守悍將；不過今天卻有消息指出，勇士感興趣的並非巴特勒，而是公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士管理階層和教練團早在賽季訓練營期間就很清楚，球隊真正需要的是一名能夠拉開空間具備策應投射能力的長人，這也是柯瑞（Stephen Curry）生涯從未合作搭配過的類型。

佛西維奇本季場均可以得到20.3分10.1籃板3.3助攻，投籃命中率55.9%，三分命中率44%，罰球命中率83.1%。在防守端欠缺部分可以讓格林去彌補，進攻端佛西奇維奇也可以為勇士的後衛或側翼球員拉開空間。

佛西維奇還有兩年合約，但年薪不過2000萬美元左右，可說是相當物美價廉，勇士若想要籌組交易包裹，相對薪資門檻也較低；史萊特認為勇士可以拿魯尼（Kevon Looney）、小裴頓（Gary Payton II）、安德森（Kyle Anderson）、華特斯（Lindy Waters III）等作為籌碼，不過關鍵點仍是在選秀權的談判上。