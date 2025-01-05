NBA／巴特勒禁賽引發熱火不安 阿德巴約：專注當下陣容
邁阿密熱火日前因巴特勒（Jimmy Butler）「對球隊有害的言論行為」宣布對其禁賽7場，並開放交易報價。此舉震撼外界，而熱火隊的隊長阿德巴約（Bam Adebayo）則強調專注當前陣容，團結一致繼續前行。
巴特勒因近兩場比賽表現反常，尤其在進攻回合中站在角落幾乎不參與，外加賽後言論表達對球隊的不滿，最終導致與熱火管理層的矛盾升級。「可能無法在邁阿密找到比賽的樂趣」的一番言論似乎成了導火線，促使球隊迅速採取行動。
阿德巴約受訪時表示：「看到球團與球員之間出現正面衝突是令人感到失望的，但我們必須要想辦法贏下比賽。這與我們無關，那是巴特勒與球團間需要處理的事情。」
阿德巴約也透露，巴特勒近幾場的「不在狀態」已讓隊友感到不安。我們有一個圍繞所有球員的系統，但顯然對他來說並不合適。」阿德巴約表示，「就像我說的，我們建立了一個圍繞著大家打球的系統，我們只需要去找出方法讓他可以一起融入。但事情既然已經發生，我們現在只能專注於當下還在身旁的人。」
總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也希望降低相關事件對球隊的影響：「我們要減少干擾，我們的重點是這些仍在更衣室、願意上場拚戰的球員。我希望他們也能同樣專注，不要被外界雜音影響。」
洛齊爾（Terry Rozier）表示：「他不在這裡，感覺很糟。」而前鋒約維奇（Nikola Jovic）也坦言：「很難接受他不在的事實。」
自巴特勒加盟以來，熱火在他上場時的勝率達59.7%，而他缺席時則為49.2%。巴特勒本季場均貢獻21.7分、6.2籃板、5.7助攻，即使他缺席了10場比賽，也出現內部紛擾，熱火依然名列東區前6強之列，顯現球隊仍具備競爭力。
「我們現在的目標是專注於當下，如何用現有的陣容贏下比賽。我們會繼續向前，並期待未來的可能性。」史波史特拉說。
熱火方面已開放對巴特勒的交易報價，但在現行勞資協議規範下，交易大牌球星並不容易。此外，巴特勒擁有明年球員選項，球隊也可能選擇在休賽季讓他自由離隊，藉此釋放薪資空間來補強其他球員。
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