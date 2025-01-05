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NBA／雷納德傷癒本季首度出賽 快艇痛宰老鷹26分慶祝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德傷癒回歸。 路透社
雷納德傷癒回歸。 路透社

因右膝傷問題缺席賽季前面34場比賽的快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），今天總算是在嶄新主場正式回歸。雷納德上場19分鐘，11投4中包含3記三分球，攻下12分3籃板1助攻1抄截。

快艇靠著第二節豪取45分，在上半場一口氣拉開20分領先優勢；雖然老鷹第三節一度縮小雙方差距，但快艇持續發揮強大火力，第四節最多贏到29分，最終以131比106痛宰「背靠背」出賽的老鷹，結束連敗的同時也送給對方3連敗。

主帥泰隆魯（Tyronn Lue）賽後談到雷納德的上場限制，他表示：「我和隊醫都不確定他的上場時間會受到多久的限制，這一切都不確定。不過如果比賽打得更激烈，他也不會打更長時間。」

即便雷納德上場受到不少限制，泰隆魯仍認為他的回歸依然可以吸引更多防守球員的注意。「鮑威爾和祖巴茲可以因此得到更輕鬆的投籃機會。」

快艇陣中8人得分上雙，團隊命中率高達55.2%；鮑威爾（Norman Powell）一掃前場陰霾，獲得20分，祖巴茲（Ivica Zubac）18分18籃板，哈登（James Harden）雖只拿10分，卻傳出15次助攻。以柯菲（Amir Coffey）為首的替補球員聯手拿下69分，還比先發球員來得多。

這是哈登生涯第41次至少送出15次助攻，排名超越哈德威（Tim Hardaway），躍居史上第18名；排名前5的分別是史塔克頓（John Stockton）的293次、魔術強森（Magic Johnson）的189次、奈許（Steve Nash）的110次、保羅（Chris Paul）的107次和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的106次。

老鷹少了強森（Jalen Johnson）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）兩位主力，攻守兩端也受到一定程度影響。楊恩（Trae Young）得到20分14助攻，杭特（De'Andre Hunter）18分，里薩赫（Zaccharie Risacher）13分5籃板3助攻。

快艇目前25勝15敗排在西區第7，和前面的獨行俠並無勝差，與湖人、金塊也只有0.5場勝差，有機會繼續提升名次。

「是時候前進了！我們還是有很多進步的空間，還能變更好；我們該去完成接下來的目標，就是成為一支很棒的球隊。」泰隆魯表示。

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