快訊

新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

方便又能延長有效期限 一雙尼龍褲襪就可讓洋蔥保存長達8個月

NBA／狀元對決不敵康寧漢！愛德華轟53分創新高 賽後拒採訪

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華狂砍生涯新高53分，灰狼卻苦吞3連敗。 路透社
愛德華狂砍生涯新高53分，灰狼卻苦吞3連敗。 路透社

愛德華（Anthony Edwards）和康寧漢（Cade Cunningham）上演「年輕狀元大對決」，愛德華狂砍生涯新高53分，康寧漢也轟進40分9助攻，更重要的是，他率領活塞以14分之差痛擊灰狼，帶走勝利。

活塞取得3連勝，近7戰更是拿下6勝，排名躍居東區第9，離第6名的熱火僅有1場勝差。

愛德華此戰31投16中，其中砍進平生涯最佳的10記三分球，單場53分打破個人在上季創下的51分紀錄，成為隊史第2位多次突破50分的球員，也是灰狼隊史首位單場包辦超過全隊一半得分的球員。不過愛德華也寫下隊史輸球比賽的第2高得分紀錄，僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）的62分。

灰狼其餘球員未能提供足夠火力支援，除愛德華外，其餘球員只攻下52分，全隊命中率僅37.8%。

康寧漢雖然得分沒有愛德華高，但他全場29投15中，包含三分球8投4中，繳出40分、9助攻與6籃板的全能表現，同樣搶眼。此外，畢斯利（Malik Beasley）砍下23分，湯普森（Ausar Thompson）和哈里斯（Tobias Harris）也分別貢獻雙十數據。

相較於活塞本季走出新氣象，送走唐斯的灰狼卻是不復上季神勇，這場吞敗後，灰狼已經是3連敗，戰績回到17勝17敗，僅排名西區第10，仍在苦苦掙扎中。

灰狼主帥芬奇（Chris Finch）談到先發陣容問題時無奈表示：「如果改變先發陣容是靈丹妙藥，我早就這麼做了。」

愛德華賽後拒絕接受媒體採訪，先前他曾因面對雙人包夾的抱怨飽受批評，如今得分創新高卻輸球的結果，他選擇噤聲或許也是避免言論爭議進一步擴大。不過擺在眼前的戰績問題，作為球隊少主，愛德華勢必得找出方法突破個人與團隊的困境。

相關新聞

NBA／史上第5人！公牛宣布下季退休羅斯1號球衣

「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）希望公牛隊退休球衣的心聲，球團聽到了，今天迎戰尼克隊舉辦「羅斯之夜」前宣布，下季...

NBA／24小時完成復仇！約柯奇46分準大三元 力壓斑馬雙20

進行「背靠背」對戰的金塊隊和馬刺隊，今天比分依舊膠著，金塊大將約柯奇（Nikola Jokic）錯失正規賽「絕殺」機會，...

NBA／休想威脅萊里！避免交易卡薪資 熱火直接放走巴特勒亦是選項

就在巴特勒（Jimmy Butler）發表無心打球的言論之後，熱火迅速就做出了禁賽7場的處分，同時也開放交易報價，似乎也意味著雙方勢必要走向分手一途。 這樣的結果或許不會讓人太感意外，如同《ES

NBA／狀況與韋德和湯普森類似 巴克利：巴特勒快打包行李

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）向熱火隊提交易申請，球團今天宣布將禁賽巴特勒7場，並聽取各方交易報價，傳奇球星認為巴特勒的狀況與韋德（Dwyane Wade）和湯普森（Klay Thomp

NBA／傳勇士討論過交易巴特勒 熱火要求一定要有庫明加

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與熱火隊完全撕破臉！他提出交易申請後，昨天受訪時又直言無法在熱火找回打球樂趣，熱火祭出禁賽7場處分，並開放各方交易報價。傳勇士隊有意爭取，但熱火想要勇士將庫

NBA／國王好暖心！讓首輪新秀生涯初登場上演「父子同台」

2024年國王隊首輪第13順位新秀卡特（Devin Carter）迎來生涯初登場，巧合的是，他父親老卡特（Anthony Carter）正好是對手灰熊隊助教。國王終場以138：133險勝，拉出一波3連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。