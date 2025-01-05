NBA／狀元對決不敵康寧漢！愛德華轟53分創新高 賽後拒採訪

愛德華（Anthony Edwards）和康寧漢（Cade Cunningham）上演「年輕狀元大對決」，愛德華狂砍生涯新高53分，康寧漢也轟進40分9助攻，更重要的是，他率領活塞以14分之差痛擊灰狼，帶走勝利。

活塞取得3連勝，近7戰更是拿下6勝，排名躍居東區第9，離第6名的熱火僅有1場勝差。

53 POINTS. (career high)

10 THREES.



Anthony Edwards left it all on the floor in Detroit 🔥 pic.twitter.com/bx5uADak31 — NBA (@NBA) 2025年1月5日

愛德華此戰31投16中，其中砍進平生涯最佳的10記三分球，單場53分打破個人在上季創下的51分紀錄，成為隊史第2位多次突破50分的球員，也是灰狼隊史首位單場包辦超過全隊一半得分的球員。不過愛德華也寫下隊史輸球比賽的第2高得分紀錄，僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）的62分。

灰狼其餘球員未能提供足夠火力支援，除愛德華外，其餘球員只攻下52分，全隊命中率僅37.8%。

康寧漢雖然得分沒有愛德華高，但他全場29投15中，包含三分球8投4中，繳出40分、9助攻與6籃板的全能表現，同樣搶眼。此外，畢斯利（Malik Beasley）砍下23分，湯普森（Ausar Thompson）和哈里斯（Tobias Harris）也分別貢獻雙十數據。

Cade & the @DetroitPistons win 6 of the last 7! 📈



40 PTS (season high)

9 AST

6 REB

4 3PM pic.twitter.com/Xzm6IKIUTY — NBA (@NBA) 2025年1月5日

相較於活塞本季走出新氣象，送走唐斯的灰狼卻是不復上季神勇，這場吞敗後，灰狼已經是3連敗，戰績回到17勝17敗，僅排名西區第10，仍在苦苦掙扎中。

灰狼主帥芬奇（Chris Finch）談到先發陣容問題時無奈表示：「如果改變先發陣容是靈丹妙藥，我早就這麼做了。」

愛德華賽後拒絕接受媒體採訪，先前他曾因面對雙人包夾的抱怨飽受批評，如今得分創新高卻輸球的結果，他選擇噤聲或許也是避免言論爭議進一步擴大。不過擺在眼前的戰績問題，作為球隊少主，愛德華勢必得找出方法突破個人與團隊的困境。