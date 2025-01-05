NBA／勇士連勝傳噩耗！庫明加右腳踝嚴重扭傷 可能長時間缺席

金州勇士在缺少「老大哥」柯瑞（Stephen Curry）的情況下，全場轟進23顆三分球，力退灰熊拿下2連勝。

然而贏球之餘也傳出壞消息，近期表現優異的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在比賽意外受傷退場，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，庫明加的右腳踝扭傷「相當嚴重」，除了缺席接下來對國王的比賽，甚至可能需要更長的時間來治療恢復。

此戰進行至第二節還剩2分27秒時，庫明加在禁區躍起落地時，右腳疑似扭傷後痛苦倒地，隨即退場，並未再回到場上，留下13分、三分球3投3中的成績。

柯爾坦言，這絕非「逐日觀察」這樣的輕微傷勢，球隊預計會在隔天為庫明加進行核磁共振檢查，以進一步評估傷勢狀況。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也指出，庫明加可能需要更長時間的休養。

庫明加本季表現大幅提升，近期更打出職業生涯以來的最佳成績。過去4戰有3場得分超過20分，其中包括連續2場狂飆生涯新高的34分。柯爾表示：「他正處於生涯最佳狀態，球隊會非常想念他。不過我們相信安德森（Kyle Anderson）能夠填補空缺。」

勇士近期已接連少了柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和小裴頓（Gary Payton II），如今庫明加又倒下，對戰力勢必造成影響。目前勇士戰績為18勝16敗，暫居西區第8。

短期內，球隊可能得倚賴安德森、穆迪（Moses Moody）和華特斯（Lindy Waters）等板凳球員頂上，填補庫明加在進攻與防守兩端的輸出。

柯爾在接受訪問時也提到：「我們得想辦法在這段時間調整球隊運作，並評估調整陣容。希望庫明加能夠早日康復，但還是得穩健看待，不能冒險讓他過早復出。」