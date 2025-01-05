NBA／24小時完成復仇！約柯奇46分準大三元 力壓斑馬雙20

進行「背靠背」對戰的金塊隊和馬刺隊，今天比分依舊膠著，金塊大將約柯奇（Nikola Jokic）錯失正規賽「絕殺」機會，但延長賽獨拿9分、全場狂轟46分的「準大三元」，率隊以122：111報仇成功，相隔一天帶走勝利。

昨天金塊以3分差落敗，讓差1助攻締造「大三元」的約柯奇成悲劇英雄；今天第一節年度MVP打滿，13投6中攻下14分、3助攻，助隊取得30：27領先。

THE JOKER DOES IT ALL. 🃏



▪️ 46 PTS

▪️ 10 AST

▪️ 9 REB

▪️ 2 BLK

▪️ 2 STL@nuggets pull out the OT W. pic.twitter.com/13V7Je2yBP — NBA (@NBA) 2025年1月5日

馬刺當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）首節只打4分鐘、出手1次，拿下3分、4籃板，不過第二節火力全開灌進11分，半場已達到14分、12籃板，也助馬刺以55：54反超比分。

第三節馬刺在巴恩斯（Harrison Barnes）飆進3記三分球、連拿11分領軍下，打出一波14：3的開節攻勢，領先最多到69：57，三節打完也握有92：81優勢。

金塊第四節在約柯奇領軍下追分，他飆進三分球後更追到98：99，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）節末更飆進超前三分彈，約柯奇2罰1中後讓金塊領先到108：106；馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）突破攻擊籃框，第一次出手卻遭干擾，但自己搶下進攻籃板補進2分，兩隊108：108戰平。

金塊最後一擊交給約柯奇，他罰球線後的出手在溫班亞瑪干擾下彈框而出，比賽進入延長賽。

錯失正規賽當英雄機會的約柯奇，延長賽大殺四方，先是「3分打」再連續取分，獨拿7分為金塊奠定勝基，加上馬刺加時5分鐘只拿3分，無緣收下「背靠背」勝利。

約柯奇今天再有46分、10助攻、9籃板全能數據，波特（Michael Porter Jr.）28分、10籃板；溫班亞瑪20分外帶生涯新高23籃板，本季首度「雙20」，巴恩斯攻下全隊最高22分。