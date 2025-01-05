快訊

499元「吉伊卡哇」福袋僅5樣糖果貼紙 網友怒：氣到想砸店

柯文哲2014年就帶不明金錢回家？前幕僚嘆內心不勝唏噓…陳佩琪說話了

最不應該放進去的食材？三明治加進「1水果」美味到出乎意料

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／24小時完成復仇！約柯奇46分準大三元 力壓斑馬雙20

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇(右)報仇成功，相隔一天帶走勝利。 路透社
約柯奇(右)報仇成功，相隔一天帶走勝利。 路透社

進行「背靠背」對戰的金塊隊和馬刺隊，今天比分依舊膠著，金塊大將約柯奇（Nikola Jokic）錯失正規賽「絕殺」機會，但延長賽獨拿9分、全場狂轟46分的「準大三元」，率隊以122：111報仇成功，相隔一天帶走勝利。

昨天金塊以3分差落敗，讓差1助攻締造「大三元」的約柯奇成悲劇英雄；今天第一節年度MVP打滿，13投6中攻下14分、3助攻，助隊取得30：27領先。

馬刺當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）首節只打4分鐘、出手1次，拿下3分、4籃板，不過第二節火力全開灌進11分，半場已達到14分、12籃板，也助馬刺以55：54反超比分。

第三節馬刺在巴恩斯（Harrison Barnes）飆進3記三分球、連拿11分領軍下，打出一波14：3的開節攻勢，領先最多到69：57，三節打完也握有92：81優勢。

金塊第四節在約柯奇領軍下追分，他飆進三分球後更追到98：99，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）節末更飆進超前三分彈，約柯奇2罰1中後讓金塊領先到108：106；馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）突破攻擊籃框，第一次出手卻遭干擾，但自己搶下進攻籃板補進2分，兩隊108：108戰平。

金塊最後一擊交給約柯奇，他罰球線後的出手在溫班亞瑪干擾下彈框而出，比賽進入延長賽。

錯失正規賽當英雄機會的約柯奇，延長賽大殺四方，先是「3分打」再連續取分，獨拿7分為金塊奠定勝基，加上馬刺加時5分鐘只拿3分，無緣收下「背靠背」勝利。

約柯奇今天再有46分、10助攻、9籃板全能數據，波特（Michael Porter Jr.）28分、10籃板；溫班亞瑪20分外帶生涯新高23籃板，本季首度「雙20」，巴恩斯攻下全隊最高22分。

延伸閱讀

NBA／頂尖長人對決！溫班亞瑪35分擊敗約柯奇41分準大三元

NBA／明星賽第一階段票選出爐 安戴托昆波、約柯奇東西區領先

NBA／太輕鬆！約柯奇連兩場大三元 金塊飆分大戰射鷹

NBA／衛少締造罕見「完美大三元」 教頭：史上最佳後衛之一

相關新聞

NBA／史上第5人！公牛宣布下季退休羅斯1號球衣

「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）希望公牛隊退休球衣的心聲，球團聽到了，今天迎戰尼克隊舉辦「羅斯之夜」前宣布，下季...

NBA／24小時完成復仇！約柯奇46分準大三元 力壓斑馬雙20

進行「背靠背」對戰的金塊隊和馬刺隊，今天比分依舊膠著，金塊大將約柯奇（Nikola Jokic）錯失正規賽「絕殺」機會，...

NBA／休想威脅萊里！避免交易卡薪資 熱火直接放走巴特勒亦是選項

就在巴特勒（Jimmy Butler）發表無心打球的言論之後，熱火迅速就做出了禁賽7場的處分，同時也開放交易報價，似乎也意味著雙方勢必要走向分手一途。 這樣的結果或許不會讓人太感意外，如同《ES

NBA／狀況與韋德和湯普森類似 巴克利：巴特勒快打包行李

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）向熱火隊提交易申請，球團今天宣布將禁賽巴特勒7場，並聽取各方交易報價，傳奇球星認為巴特勒的狀況與韋德（Dwyane Wade）和湯普森（Klay Thomp

NBA／傳勇士討論過交易巴特勒 熱火要求一定要有庫明加

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與熱火隊完全撕破臉！他提出交易申請後，昨天受訪時又直言無法在熱火找回打球樂趣，熱火祭出禁賽7場處分，並開放各方交易報價。傳勇士隊有意爭取，但熱火想要勇士將庫

NBA／國王好暖心！讓首輪新秀生涯初登場上演「父子同台」

2024年國王隊首輪第13順位新秀卡特（Devin Carter）迎來生涯初登場，巧合的是，他父親老卡特（Anthony Carter）正好是對手灰熊隊助教。國王終場以138：133險勝，拉出一波3連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。