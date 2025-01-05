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NBA／MVP呼聲響徹芝加哥 羅斯落淚：感謝球迷一路支持

中央社／ 台北5日電
羅斯感動落淚。 路透社
羅斯感動落淚。 路透社

芝加哥公牛今天宣布，將正式引退前球星羅斯（Derrick Rose）的1號球衣，背號引退儀式預計於下個賽季進行。羅斯聽聞消息當下，忍不住感動落淚。

「飆風玫瑰」羅斯在2008年以狀元之姿加入公牛，而他不僅是NBA史上最年輕的最有價值球員（MVP）得主，勁爆體能搭配令人賞心悅目打球方式，一直深受球迷喜愛，可惜職業生涯飽受傷勢所苦，讓曾經綻放的「玫瑰」逐漸凋零，並於去年宣告退役，結束長達16年的職籃生涯。

羅斯接受表揚。 路透社
羅斯接受表揚。 路透社

羅斯日前接受美國媒體ESPN訪問時曾表示，希望有朝一日看到自己1號球衣高掛在家鄉球隊公牛的主場。公牛球團也成人之美，在今天宣布將正式引退羅斯的1號球衣，並肩史隆（Jerry Sloan）、洛夫（Bob Love）、喬丹（Michael Jordan）及皮朋（Scottie Pippen）等名將。

羅斯1號球衣將退休。 美聯社
羅斯1號球衣將退休。 美聯社

聽聞願望成真的當下，羅斯一臉不可置信，甚至忍不住感動落淚，同時公牛球團在今天主場對戰紐約尼克的中場休息，特別舉辦向羅斯致敬的儀式，全場響起如雷的MVP聲響，羅斯在致詞時感謝球迷一直以來的支持，「謝謝芝加哥讓我變得更強大。」

公牛老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）提到，羅斯不僅是家鄉英雄，更是公牛一個時代象徵，尤其自己被羅斯始終保持謙遜態度吸引，並形容看羅斯打球是享受，「退役球衣是對球員的一種情感認可，我們很自豪羅斯加入這個行列」。

「飆風玫瑰」羅斯生涯走過風風雨雨。 路透社
「飆風玫瑰」羅斯生涯走過風風雨雨。 路透社

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