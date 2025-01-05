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NBA／稱安比德「最難防守的球員之一」 霍華德：太會假摔

聯合新聞網／ 綜合外電報導
霍華德(左)防守安比德。 路透社
霍華德(左)防守安比德。 路透社

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）近日在接受《Thanalysis Show》節目訪問時，談到費城76人中鋒安比德（Joel Embiid），稱他是「最難防守的球員之一」，但也暗諷他實在「太會假摔」。

「安比德可能是最難防守的球員，因為他知道如何假摔。他清楚該如何利用自己的體型和力量，而且投射能力非常出色。」霍華德說。

對於安比德的「假摔」能力，霍華德已經不只一次提出批判，前幾年他就曾表示：「每次跟安比德比賽，都會讓你有種想要掐死他的感覺，因為他假摔次數太多了。」

霍華德曾經連續3年贏得年度最佳防守球員，被問到要如何防守安比德，他直言：「如果是我在防守他，我會全場壓迫，不斷移動，讓他沒有輕鬆得分的機會，也絕不能被他的假動作騙到。」

霍華德補充說，他會盡量貼近安比德，不給他太多活動空間。「我會搶占位置，讓他無法輕鬆轉身得分。如果他試圖突破，我會擠壓空間，讓他每次進攻前都得多思考一步。」

雖然語帶調侃，但霍華德也承認，安比德是現今NBA少見的「獨角獸級」球員，強調他精湛的投籃，以及近身肉搏時能輕鬆碾壓對手的身體素質，這讓他成為聯盟最具威脅性的中鋒之一。

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