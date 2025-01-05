NBA／史上第5人！公牛宣布下季退休羅斯1號球衣

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）希望公牛隊退休球衣的心聲，球團聽到了，今天迎戰尼克隊舉辦「羅斯之夜」前宣布，下季將退休羅斯的1號球衣，永遠紀念這位昔日最年輕MVP。

羅斯2008年選秀會以「狀元」身份來到公牛，菜鳥球季獲得年度新秀肯定，更在2011年獲得年度MVP，直到2016年交易離開芝加哥到紐約，一直是公牛指標球星。

From Chicago: A Tribute to Derrick Rose 🌹 pic.twitter.com/Z8ckpaC6S4 — Chicago Bulls (@chicagobulls) 2025年1月4日

日前羅斯受訪透露，希望有一天看到自己球衣高掛在公牛主場聯合中心球場，若公牛願意如此對自己意義重大，讓自己更接近史上75大球星；公開呼籲得到正面回應，公牛發出公告表示，2025到26賽季將退休羅斯球衣，「沒有其他公牛球員能再穿上1號，第1名將永遠來自芝加哥。」

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.



Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA — Chicago Bulls (@chicagobulls) 2025年1月4日

公牛隊史共退休4個背號，分別是史隆（Jerry Sloan）的4號、洛夫（Bob Love）的10號、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的23號和皮朋（Scottie Pippen）的33號，羅斯將成為隊史第5人。

The Bulls will retire Derrick Rose’s No. 1 jersey next season, per Shams.



🔸No. 1 overall pick in the 2008 NBA Draft

🔸7 seasons with the Bulls

🔸406 games

🔸Rookie of the Year

🔸Youngest MVP in NBA history

🔸3x All-Star



No one will ever wear No. 1 for the Bulls again. 🌹 pic.twitter.com/6m5PxbfQmB — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年1月4日

去年9月宣布退役的羅斯，生涯15個賽季以公牛時期最具指標性，他另外效力過尼克、活塞隊、灰狼隊、騎士隊和灰熊隊，生涯出賽723場比賽，累積12573分、3770助攻。

羅斯將成為公牛隊史第5位擁有退休球衣的球員。 法新社