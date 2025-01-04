NBA／對決溫班亞瑪雙雙寫紀錄 約柯奇讚：他比去年更強

當今地表最強中鋒約柯奇（Nikola Jokic）與超級潛力之星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演終極大對決，前者飆出41分18板9助攻的準大三元表現，溫班亞瑪也轟出35分18籃板，最後他更守下約柯奇的進攻，幫助馬刺驚險勝出。

根據統計，這是自1976年NBA與ABA合併以來第6次出現對戰雙方都至少繳出35分15籃板的數據，也是2019年以來首見。

雖然是帶著勝利離去，但溫班亞瑪對於前輩約柯奇卻是非常敬重，直言很享受與他交手，透過這樣的經驗只會讓自己更加進步。溫班亞瑪還認為過去4年奪下3次年度MVP的約柯奇，很快會拿到他的第4座大獎。

JOKER x WEMBY ⚔️



Two of the NBA's best big men dueled it out with the @spurs coming out on top!



Jokić: 41 PTS, 18 REB, 9 AST

Wembanyama: 35 PTS, 18 REB, 4 3PM, 2 BLK pic.twitter.com/NWChDhoq8s — NBA (@NBA) 2025年1月4日

「他已經多次贏得MVP，很快又會拿到另一座；對我來說，沒有什麼比這更好去提升自己的方式了。」溫班亞瑪說。

約柯奇已經是生涯第7次至少拿到40分15籃板5助攻，現役球員僅次於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）；至於剛滿21歲的溫班亞瑪也累積3次至少35分15籃板的表現，超越歐尼爾（Shaquille O'Neal）的次數，歷史21歲以下球員中，僅次於祖魯（John Drew）的4次。

約柯奇賽後亦稱讚了溫班亞瑪的表現。「他今年與去年還要更厲害，我相信他會變得更出色，」約柯奇說，「溫班亞瑪是一名很特別的球員，我認為他是獨一無二；未來他將會被人們永遠銘記。」