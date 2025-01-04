NBA／休想威脅萊里！避免交易卡薪資 熱火直接放走巴特勒亦是選項

就在巴特勒（Jimmy Butler）發表無心打球的言論之後，熱火迅速就做出了禁賽7場的處分，同時也開放交易報價，似乎也意味著雙方勢必要走向分手一途。

這樣的結果或許不會讓人太感意外，如同《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，在「油頭」萊里（Pat Riley）的掌政之下，是不會畏懼與陣中明星球員對抗，即使巔峰時期的詹姆斯（LeBron James）或是後來的當家巨星韋德（Dwyane Wade）也一樣，巴特勒也只是其中一。

「熱火也是會犯錯，像其他球隊一樣和球員發生摩擦，」某位球隊總管透露，「但他們是不會被擺佈的。」另一位沒有具名的經紀人也認同，「你是無法恐嚇萊里。」

另一位《ESPN》的記者邦普斯（Tim Bontemps）則是從球隊薪資和未來豪華稅的角度出發。除了考量可以藉由交易巴特勒換取級戰力或未來潛力新星外，他認為熱火最主要還是會希望解除球隊可能面臨的現實財務狀況，避免更嚴厲的豪華稅懲罰。

在萊里執掌球隊期間，球隊一直很重視薪資的靈活性，這會成為交易巴特勒中需要考量的首要重點。

巴特勒本季年薪將近4900萬美元，今夏將握有球員選項，倘若執行合約，下季薪資將達到5200萬美元；不過巴特勒的團隊已經表明將不會執行合約，計畫投入自由市場試水溫。

「你永遠不會想跟一個沒什麼好失去的人打架，」邦普斯透露某位高層這樣告訴他，「萊里沒什麼好失去的。」

邦普斯認為，熱火顯然不想在巴特勒的交易案中陷入資金被卡死的狀態，如果沒有球隊可以滿足他們對於巴特勒的報價，熱火可能會採取快艇與喬治（Paul George）的分手方式。

喬治在今夏恢復自身，不過他後續也沒有和快艇簽訂合約，反以自由球員身分投入費城懷抱。