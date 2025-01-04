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NBA／國王好暖心！讓首輪新秀生涯初登場上演「父子同台」
2024年國王隊首輪第13順位新秀卡特（Devin Carter）迎來生涯初登場，巧合的是，他父親老卡特（Anthony Carter）正好是對手灰熊隊助教。國王終場以138：133險勝，拉出一波3連勝。
卡特因肩膀手術休養5個半月，如今才迎來生涯首戰，沒想到對手竟是自己父親。卡特在第一節剩3分53秒時登場，國王首節三分球18投10中，取得46：32領先。
灰熊三節打完追到2分差，不過國王決勝節靠著德羅展（DeMar DeRozan）和蒙克（Malik Monk）合砍24分，以5分之差帶走勝利。
蒙克全場得到31分6助攻，德羅展攻下29分，福克斯（De'Aaron Fox）砍進23分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有17分10籃板進帳。卡特上場10分48秒，3投0中沒分數進帳，拿下5籃板2助攻。
灰熊方面，新秀威爾斯（Jaylen Wells）三分球9投8中，得到30分創生涯新高。傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻進28分，貝恩（Desmond Bane）繳出22分7籃板8助攻。
卡特賽後與父親擁抱，他受訪時被問到「父子同台」的心情時說，「我甚至沒看他任何一眼，比賽開打前一切就結束了，現在他是我的敵人。」
卡特進一步解釋，「這只是作為競爭者的我，我沒特意看著場上任何人，但他的存在確實很特別。」
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