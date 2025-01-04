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NBA／8分領先遭雷霆「一波流」逆轉 尼克教頭：防守不到位
尼克今天在客場挑戰雷霆，第三節還握有8分領先，不料末節被「一波流」攻勢擊敗，最終107：117中斷9連勝。賽後，「大蘋果」教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）肯定了對手能力，也點出遭到逆轉主要原因。
今天這場「強強對決」打出了季後賽等級的強度，可惜尼克在最後浪費8分領先吞敗。「有兩到三波的爭球都被對手搶到，最終直接變成3分球。」錫伯杜說道：「所以最後一刻的防守必須要最高強度，這是一場艱辛的比賽。」
而尼克第四節不僅在防守上出現紕漏，進攻也遭到封鎖。團隊22投僅9中，3分球9投1中；反觀雷霆20投14中，包括外線8投6中，命中率高達7成。
「那是一支強勁的隊伍，」今天得到全隊最高24分的布里吉斯（Mikal Bridges）解釋道：「我們打得非常艱辛，對手到最後將強度更上一層，把握了空檔、轉換快攻跟一些有難度的進球，尤其空檔太多了。」哈特（Josh Hart）則表示，對手在第四節大量使用擋拆包夾，「但我們沒有及時將兩位防守者分開創造空間，沒有把細節處理到我們應有的程度。」
「我們一起贏，一起輸，現在必須重新更專注解決一些問題，並為明天晚上做好準備。」錫伯杜說道，兩隊下週將再度碰頭，不過這次是在尼克主場麥迪遜花園廣場進行。
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