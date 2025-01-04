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NBA／和安比德咬耳朵 格林化身心靈導師：你只需要相信自己
勇士核心格林（Draymond Green）作為球員評價非常兩極，也飽受外界批評，但事實上也有暖心一面。昨日對上76人，面對本季因傷勢多次輪休遭球迷批評的安比德（Joel Embiid），這位老將賽後化身「心靈導師」，在兩人交談時要安比德「相信自己」。
在《NBC》記者柏克（Kerith Burke）報導中，格林透露了昨天賽後和安比德咬耳朵的內容：「我告訴他堅持下去，我知道備受責難的感受，這一切真的很難，但你只需要相信自己、聽從內心，不要理會批評你的人。他們不了解成為偉大的球員要付出多少，甚至還不知道怎麼在自己的領域變得出色就想批評你，所以請不必理會他們。」
格林認為，外界將矛頭指向安比德害76人戰績不佳，「好像安比德對大家的母親做了什麼，但他也只是努力處理傷勢，並試著重回賽場，成為更好的球員，卻因此遭受過多指責。」
安比德本季最大爭議就是出賽狀況，76人時常以「左膝傷勢管理」為由讓他休兵；總裁莫雷（Daryl Morey）季初更表示，安比德可能會缺席所有背靠背比賽，導致目前這位前MVP僅出戰32場比賽中的12場，甚至曾遭到聯盟調查。而76人在他出勤率不佳的情況下一度在東居墊底，直到最近才有起色、緩慢爬升至第11。
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