NBA／狀況與韋德和湯普森類似 巴克利：巴特勒快打包行李

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）向熱火隊提交易申請，球團今天宣布將禁賽巴特勒7場，並聽取各方交易報價，傳奇球星認為巴特勒的狀況與韋德（Dwyane Wade）和湯普森（Klay Thompson）類似。

巴克利認為巴特勒的熱火生涯已終結，他表示，「萊里（Pat Riley）是史上最偉大總管之一，不會給巴特勒開大合約。巴特勒很生氣，他下季還有5500萬美元球員選項。這筆錢不錯，但他還想要一份延長合約。萊里過去讓韋德巔峰結束後離隊，他也不會為巴特勒掏錢。」

巴克利認為巴特勒的處境跟湯普森類似，「這和湯普森當時完全一樣，勇士說你在這裡創造偉業，但不能因為戰功就給你高薪，他們最終做出商業決定，所以萊里會跟勇士對待湯普森一樣，就像當年對待韋德，巴特勒現在能做的就是趕快打包行李。」

曾效力熱火隊的歐尼爾（Shaquille O'Neal）也提出看法，「我從個人經驗中知道，你不能和萊里爭執，如果巴特勒想被交易，他肯定會被交易。我同意巴克利的觀點，我不清楚合約具體情況，也不想談論別人的合約。萊里和艾利森（Micky Arison，熱火老闆）掌控這支球隊，如果巴特勒公開表示在這不開心，萊里一定會滿足他的要求。」