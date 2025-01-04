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NBA／上場比賽開火完馬上被封印 勇士明戰灰熊柯瑞將缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞確定不會出陣明天對上灰熊的比賽。 法新社
柯瑞確定不會出陣明天對上灰熊的比賽。 法新社

日前用三分球8投8中超狂表現幫助勇士擊敗76人後，柯瑞Stephen Curry）確定不會出陣明天對上灰熊的比賽。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在受訪中透露該消息，並解釋道：「考慮到柯瑞的膝蓋肌腱炎，訓練團隊幾週前就決定限制他背靠背出賽的場次，所以，不，他明天會缺席。不過下一場比賽對上國王柯瑞就會回歸。」

相比過去，本季的柯瑞狀態確實出現下滑，並且大部分時間都在和膝蓋肌腱炎纏鬥。上場時間31.2分鐘是生涯最低，場均得分22.3分也是除新人年和受傷以外最低。陣中另一位核心老將格林Draymond Green）因為受傷和年齡關係，缺席了近期背靠背對上快艇的比賽

不過這對勇士來說並不一定是壞消息，事實上本季在缺少柯瑞的情況下球隊反而取得較優的4勝2負戰績，格林缺陣是2勝2敗，兩人都缺席則是1勝1敗。

Draymond Green Stephen Curry Steve Kerr 勇士 柯瑞 格林

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