NBA／上場比賽開火完馬上被封印 勇士明戰灰熊柯瑞將缺陣

日前用三分球8投8中超狂表現幫助勇士擊敗76人後，柯瑞（Stephen Curry）確定不會出陣明天對上灰熊的比賽。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在受訪中透露該消息，並解釋道：「考慮到柯瑞的膝蓋肌腱炎，訓練團隊幾週前就決定限制他背靠背出賽的場次，所以，不，他明天會缺席。不過下一場比賽對上國王柯瑞就會回歸。」

相比過去，本季的柯瑞狀態確實出現下滑，並且大部分時間都在和膝蓋肌腱炎纏鬥。上場時間31.2分鐘是生涯最低，場均得分22.3分也是除新人年和受傷以外最低。陣中另一位核心老將格林（Draymond Green）因為受傷和年齡關係，缺席了近期背靠背對上快艇的比賽

不過這對勇士來說並不一定是壞消息，事實上本季在缺少柯瑞的情況下球隊反而取得較優的4勝2負戰績，格林缺陣是2勝2敗，兩人都缺席則是1勝1敗。