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NBA／詹姆斯生涯出賽1523場 超越諾維茨基獨居史上第4

中央社／ 台北4日電
詹姆斯再創重要生涯里程碑。 路透社
詹姆斯再創重要生涯里程碑。 路透社

洛杉磯湖人招牌球星詹姆斯（LeBron James）今天單場轟下30分，率隊以119比102力挫亞特蘭大老鷹，這也是他生涯第563場得分至少30分，超越喬丹（Michael Jordan），獨居史上第一。

去年底剛滿40歲的詹姆斯依舊老當益壯，前一場還飆進7顆三分球、轟下38分，而他率領湖人連2天在主場出賽，今天迎戰老鷹，戴維斯（Anthony Davis）也在休兵1場後回歸。

湖人首節在戴維斯10分帶領下，以31比28領先，次節再由詹姆斯鞏固領先優勢，將分數拉開至65比57。

老鷹的楊恩（Trae Young）第三節打得強勢，單節獨攬14分，一度將落後差距縮小至5分，而湖人靠著詹姆斯中距離跳投和剛從布魯克林籃網交易換來的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）命中三分，將分數拉開至96比86。

湖人的詹姆斯、八村壘與里夫斯（Austin Reaves）決勝節在外線接力開火，幫助球隊直取本季第20勝，西區排名升至第4。

湖人的詹姆斯攻下30分，另有8次助攻，而今天也是他生涯第563場得分至少30分，超越喬丹562場，登上史上第一，NBA也在官方社群平台X祝賀。

不僅如此，詹姆斯生涯例行賽累計出賽數1523場，超車諾威茨基（Dirk Nowitzki），獨居歷史第4；詹姆斯本季還有機會挑戰排名第3卡特（VinceCarter）1541場、甚至超越第2的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1560場，升至史上第2。

除了詹姆斯外，湖人的里夫斯飆進3顆三分球、斬獲20分，而戴維斯獲得18分、19籃板。至於老鷹的楊恩雖繳出33分、9助攻，依舊難以力挽狂瀾。

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