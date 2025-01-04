NBA／塞爾蒂克揮別陰霾搶3連勝 波爾辛吉斯：對自我的重新審視

在布朗（Jaylen Brown）缺席的情況下，懷特（Derrick White）持續強力表現，攻下全隊最高23分，加上泰托姆（Jayson Tatum）和普里查德（Payton Pritchard）都有20分進帳，塞爾蒂克前三節打完取得10分領先優勢，第四節更全面壓制火箭進攻，一度領先多達28分，比賽也提前宣告結束。塞爾蒂克最終以109比86客場「背靠背」取勝。

「我們展現高水平的比賽，特別是在下半場奠定了比賽基調，贏得最後勝利。這就是我們接下來一整個賽季都要保持的狀態。」普里查德說

綠衫軍此戰團隊命中率超過5成，一共砍進19記三分球，其中懷特、泰托姆和普里查德就攜手貢獻14球。塞爾蒂克揮別先前6戰4敗的陰霾，收下一波3連勝。

「在這波客場之旅前夕，我們開了一場很有成效的會議，對自己重新審視，主要目的就是要看看我們有哪些地方需要改進，哪些可以做得更好。」缺席4場比賽後重新回歸的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表示，「很明顯，現在各隊都在針對我們。」

波爾辛吉斯拿到11分5籃板2助攻，賽後他也談到自己的狀態。「這個賽季我還沒有進入最好的狀態。但我很高興可以健康回歸，相信接下來每一場比賽的感覺會愈來愈好。」

火箭賽前折損了前鋒史密斯（Jabari Smith），他因為左手骨折預計缺席4到8周，加上伊森（Tari Eason）和湯普森（Amen Thompson）原本就缺席，火箭一口氣少了3位主力輪替，攻守兩端戰力受到不小影響。

整個第四節火箭命中率跌到僅有26.3%，整場比賽三分球36投10中，一共只傳出9次助攻，寫下賽季新低；數據顯示，這也是綠衫軍自2010年以來首次讓對手團隊助攻低於10次。

「進入第四節時我們落後10分，但後續我們打得不理想。我們全場只有9次助攻，面對包夾時，我們沒辦法做出正確判斷。」火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）說。

助攻傳球難以開展，主要也是中鋒森根（Alperen Sengun）遭遇到嚴加看防，15投6中得到14分7籃板3助攻，與賽季場均表現落差甚大，特別勢下半場森根只有4次出手機會，一分未得。

「當他一拿到球，對手就重點盯防，他只能傳球出去仰賴隊友發揮；我們彷彿陷入一種困境，只想自己拿球打。」尤多卡說。

對於球隊的防守表現，馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「我們的後衛在擋拆防守中做得很好，切斷傳球路線；波爾辛吉斯也進行了包夾，所以這是團隊防守的努力。」