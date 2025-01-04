NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

近期表現逐步回穩的湖人隊，今天在主場出戰老鷹隊的賽事中，詹姆斯（LeBron James）完成生涯第563場「30＋」分賽事，超越喬丹（Michael Jordan）獨居史上第1下，最終就以119：102勝出，近9場比賽收下7勝。

湖人在12月中前因為球隊傷兵問題陷入亂流，不過隨著里夫斯（Austin Reaves）等人陸續歸隊，三年級後衛克里斯提（Max Christie）表現也漸入佳境，讓新秀肯奈特（Dalton Knecht）得以回到替補身分，為球隊第二陣容注入進攻火力，以及近期透過交易換取的「3D」好手芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也逐漸融入，讓湖人擺脫低潮，戰績也逐步回穩。

在今天出戰老鷹的比賽中，湖人也迎回明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），而他在首節也就有雙位數得分表現，幫助開賽後一度落後的湖人反取得領先優勢，第二節日前剛滿40歲的詹姆斯也與肯奈特挺身而出，幫助湖人在上半場打完保持8分領先。

換場後里夫斯也加入搶分行列，開節個人就連得5分，儘管老鷹在楊恩（Trae Young）單節14分進帳下持續追分，但其他球員卻未能提供太多火力支援，只能看著湖人揚長而去，最終以17分差距勝出。

LeBron becomes the NBA's all-time leader in 30+ point games in the @Lakers W 👑



30 PTS | 13-20 FGM | 8 AST pic.twitter.com/MWU1TlxlDA — NBA (@NBA) 2025年1月4日

湖人詹姆斯今天攻下30分外帶8助攻，生涯「30＋」分場次來到563場，超越喬丹的562場，獨居史上第1名，至於戴維斯則有18分、19籃板演出，里夫斯20分、6助攻。而老鷹則以楊恩攻下33分最佳，不過近幾場比賽火力旺盛的老鷹，今天團隊三分球命中率僅有1成76，成為無法逆轉戰局的關鍵。