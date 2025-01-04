NBA／頂尖長人對決！溫班亞瑪35分擊敗約柯奇41分準大三元

馬刺在今天作客金塊主場，上演兩大全能長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與約柯奇（Nikola Jokic）的對決，儘管約柯奇全場貢獻41分、18籃板、9助攻的「準大三元」，但溫班亞瑪也有35分、18籃板，個人表現絲毫不遜色，還在比賽最後階段連續送出兩次關鍵助攻給隊友，幫助馬刺以113：110中斷金塊3連勝。

金塊與馬刺近兩天將上演二連戰，在今天的首戰賽事中兩隊就擦出激烈火花，兩邊頂尖中鋒溫班亞瑪與約柯奇首節就在進攻端互別苗頭，多元的進攻手段各幫助球隊拿下30分以上分數。

而本場比賽金塊為了防堵溫班亞瑪，更是不斷進行激烈的身體對抗，包括比賽進行到第二節中段時，溫班亞瑪就一度因為不滿衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的防守而爆發爭執，但上半場打完金塊仍是讓溫班亞瑪攻下22分，馬刺也帶著8分領先進入下半場。

JOKER x WEMBY ⚔️



Two of the NBA's best big men dueled it out with the @spurs coming out on top!



Jokić: 41 PTS, 18 REB, 9 AST

Wembanyama: 35 PTS, 18 REB, 4 3PM, 2 BLK pic.twitter.com/NWChDhoq8s — NBA (@NBA) 2025年1月4日

易籃後金塊在衛斯特布魯克領軍下打出一波10：0的攻勢反超前比數，兩隊接下來也陷入激烈拉鋸，光是在第三節約柯奇一人就拿下18分，但馬刺也僅以3分落後。

末節中段溫班亞瑪的連續兩顆三分球一度幫助馬刺反取得5分領先，但關鍵時刻金塊的三分球攻勢幫助球隊再要回領先，不過比賽最後1分半鐘，溫班亞瑪利用金塊將防守目光都放在自己身上，接連助攻給強森（Keldon Johnson）與保羅（Chris Paul）得分，加上金塊約柯奇在倒數4.1秒發生傳球失誤讓溫班亞瑪抄截得手，最終馬刺就以113：110險勝，收下近4場比賽的第3勝。