NBA／麥凱倫狂轟50分平生涯紀錄 率鵜鶘中止11連敗
東西區爐主巫師和鵜鶘在今天正面交手！處於11連敗低潮的鵜鶘靠著麥凱倫（C.J. McCollum）上演生涯第2次50分之夜，包括第四節獨拿16分，帶領球隊以132比120順利止敗。
麥凱倫前一次單場50分已經要追溯到2018年1月31日，當時拓荒者面對公牛，麥凱倫只上場29分鐘，就以25投18中的高效率拿到50分。
在今天比賽中，麥凱倫全場27投18中，命中生涯次高的10記三分球，成為鵜鶘隊史首位單場命中至少10記三分球且攻下50分的球員。
庫茲瑪（Kyle Kuzma）此戰重返先發，上半場拿下10分，加上波爾（Jordan Poole）和波格登（Malcolm Brogdon）合力砍下28分，幫助巫師取得68比62領先優勢；麥凱倫第三節獨拿15分幫助球隊追平比分，第四節又飆進16分，帶動球隊一波猛攻，瞬間拉開17分差。
鵜鶘全隊砍進18顆三分球，追平賽季最高紀錄。全隊一共6人得分上雙，墨菲（Trey Murphy III）拿下17分5籃板5助攻，米西（Yves Missi）12分11籃板，墨瑞（Dejounte Murray）11分12助攻4籃板3抄截。
巫師雖然禁區得分高達72分，遠壓過鵜鶘，但三分球命中數僅對手一半，加上出現多達21次失誤，讓鵜鶘本季得分創新高。
波爾拿下26分7助攻4籃板，薩爾（Alex Sarr）19分7籃板5助攻，波格登16分。
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