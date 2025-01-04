NBA／傳勇士討論過交易巴特勒 熱火要求一定要有庫明加

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與熱火隊完全撕破臉！他提出交易申請後，昨天受訪時又直言無法在熱火找回打球樂趣，熱火祭出禁賽7場處分，並開放各方交易報價。傳勇士隊有意爭取，但熱火想要勇士將庫明加（Jonathan Kuminga）加入包裹。

據《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）報導，消息人士證實本季勇士和熱火討論過巴特勒交易案，儘管巴特勒和勇士間互相有意，但熱火已明確表示，希望巴特勒交易案中，庫明加能被放進去。

現年35歲的巴特勒本季薪資4880萬美元，下賽季則是球員選項。勇士如果願意送走庫明加，可能還要打包維金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）和小裴頓（Gary Payton II）等人平衡交易薪資。

本季是庫明加新秀合約最後一季，他日前面對快艇和太陽隊連2場攻下生涯最高的34分，受到隊友、教練及球迷們盛讚。他本季場均16.9分5.1籃板2.2助攻，但整體命中率45.6%是生涯新低。