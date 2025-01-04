NBA／維金斯末節爆砍15分 雷霆逆轉奪14連勝、斷尼克9連勝

「我希望重新找回打籃球的樂趣，無論是在哪個地方，希望我們能盡快找到答案。在球場外我依舊感到開心，但我更想要找回某種對於比賽的宰制力，我想要幫助球隊贏球，但現在我無法做到。」 對溜馬一戰只得9分之

2025-01-04 10:28