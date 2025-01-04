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NBA／維金斯末節爆砍15分 雷霆逆轉奪14連勝、斷尼克9連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大(左)、維金斯(右)。 美聯社
亞歷山大(左)、維金斯(右)。 美聯社

今天賽前13連勝的雷霆隊強碰9連勝的尼克隊，雷霆又在下半場上演逆轉秀，終場就以117：107氣走尼克，將隊史連勝紀錄堆高至14場。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首節狂砍14分，帶隊取得3分領先，不過尼克第二節打出兩波7：0攻勢，半場打完反而領先12分。

雷霆第三節開局打出8：0攻勢，不過尼克穩住陣腳，帶著8分領先進入末節。雷霆板凳球員維金斯（Aaron Wiggins）決勝節扮演奇兵，5投全中狂砍15分，幫助雷霆又完成逆轉勝。

亞歷山大全場26投12中，得到33分7助攻，威廉斯（Jalen Williams）砍進20分，維金斯板凳出發9投7中，攻下19分。

尼克本場只有8人上場，先發球員全上陣超過40分鐘，唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下17分22籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）得到24分，布朗森（Jalen Brunson）有22分9助攻。

Shai Gilgeous-Alexander 尼克 雷霆

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