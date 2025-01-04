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NBA／內部訓練出意外！火箭前鋒左手骨折 將休兵4至8周
火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）缺席了今天作客雷霆的比賽，總教練尤多卡（Ime Udoka）透露，史密斯是遭逢左手骨折，預計要缺席4到8周的時間。
史密斯並非是在先前比賽中受傷，報導透露，他是在球隊訓練時間不慎被衝撞，後續檢查顯示他的左手出現骨折情況，直接進入傷兵名單。史密斯本季出賽33場，場均拿下11.9分6.5籃板1.0助攻1.0阻攻%。
先前伊森（Tari Eason）已經因為腿部傷勢缺陣7場比賽，湯普森（Amen Thompson）也因與熱火發生衝突遭到禁賽2場處分，如今又少了史密斯，火箭一口氣損失3名主力戰將，勢必對戰力造成衝擊。
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