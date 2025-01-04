快訊

咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／薩格斯也受傷倒下 魔術前4得分手缺陣照贏暴龍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魔術主力後衛上被場背部受傷坐著輪椅退場。 路透
魔術主力後衛上被場背部受傷坐著輪椅退場。 路透

本季在球隊前兩大球星班凱羅（Paolo Banchero）、F．華格納（Franz Wagner）相繼受傷倒下後，魔術隊在今天與暴龍隊之戰，連近期表現搶眼的薩格斯（Jalen Suggs）都在上半場就發生背部受傷的狀況，坐著輪椅退場，不過魔術最終仍是以106：97擊敗暴龍，以21勝15敗繼續穩居東區戰績前段班。

魔術在本賽季開打第5場比賽就傷了球隊一哥班凱羅後，一度靠著F．華格納打出明星球員級的表現，將戰績一路拉抬到東區前段班，不過在F．華格納也只打了25場比賽就跟班凱羅一樣發生右斜肌撕裂傷，且在暫無歸隊時程的情況下，連華格納兄弟的哥哥M．華格納（Moritz Wagner）都在去年底因左膝傷勢動刀賽季報銷。 

不過過去一段時間魔術依舊保持了一定的競爭力，其中薩格斯（Jalen Suggs）與達席爾瓦（Tristan da Silva）挺身而出甚是關鍵，但在今天作客暴龍主場的賽事中，薩格斯卻在上半場一次無身體接觸的防守過程中倒地，並且不斷摸著自己的下背部，在躺地幾分鐘後就坐上輪椅退場，留下出賽13分鐘得6分的表現。

儘管球隊平均得分前4高的球員全都不在陣中，但魔術今天依舊在與暴龍的比賽中展現驚人的戰力深度，在達席爾瓦攻下25分，以及中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）拿下11分、13籃板、7助攻的全能演出下，魔術整場比賽仍是一路壓制暴龍，第四節初更一度取得高達20分領先優勢，最終也以9分差距取勝，本季至今仍保持21勝15敗的戰績，穩居東區第4名。

根據統計數據，包括今天傷退的薩格在內，班切羅、華格納兄弟本賽季平均每場比賽能為魔術貢獻83.1分，也是團隊中唯四平均得分上雙的球員。

延伸閱讀

NBA／克服21分落後！安東尼1.3秒致勝上籃 魔術逆轉籃網

NBA／神奇魔術！主力傷、先發被驅逐 仍擊敗衛冕軍塞爾蒂克

NBA／魔術傷兵潮沒結束 華格納哥哥ACL撕裂整季報銷

MLB／名人堂全票通過？曾被一朗嗆的資深記者：他有我一票

相關新聞

NBA／巴特勒不玩了？遭熱火禁賽7場 開放各方交易報價

表明失去在邁阿密打球樂趣的巴特勒（Jimmy Butler），球團迅速就對其言論作出懲處；官方宣布，巴特勒由於過去一段時間多次做出損害球隊的行為，將禁賽7場，更直言後續會聽取來自各方的交易報價，顯現雙

NBA／我要快樂！巴特勒無心打球被禁賽 損失超過7700萬

「我希望重新找回打籃球的樂趣，無論是在哪個地方，希望我們能盡快找到答案。在球場外我依舊感到開心，但我更想要找回某種對於比賽的宰制力，我想要幫助球隊贏球，但現在我無法做到。」 對溜馬一戰只得9分之

NBA／維金斯末節爆砍15分 雷霆逆轉奪14連勝、斷尼克9連勝

今天賽前13連勝的雷霆隊強碰9連勝的尼克隊，雷霆又在下半場上演逆轉秀，終場就以117：107氣走尼克，將隊史連勝紀錄堆高至14場。 雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexande

NBA／傳勇士討論過交易巴特勒 熱火要求一定要有庫明加

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與熱火隊完全撕破臉！他提出交易申請後，昨天受訪時又直言無法在熱火找回打球樂趣，熱火祭出禁賽7場處分，並開放各方交易報價。傳勇士隊有意爭取，但熱火想要勇士將庫

NBA／獨行俠雙星都缺陣 騎士輕鬆打收9連勝

獨行俠隊今天在唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）兩大球星缺陣的情況下出戰戰績龍頭騎士隊，...

NBA／麥凱倫狂轟50分平生涯紀錄 率鵜鶘中止11連敗

東西區爐主巫師和鵜鶘在今天正面交手！處於11連敗低潮的鵜鶘靠著麥凱倫（C.J. McCollum）上演生涯第2次50分之夜，包括第四節獨拿16分，帶領球隊以132比120順利止敗。 麥凱倫前一次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。