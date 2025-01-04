NBA／76人主帥讚柯瑞「史上最偉大射手」柯爾：且看且珍惜
勇士隊昨天在主場迎戰76人隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球8中8，帶隊以139：105輕鬆取勝，賽後76人總教練諾斯（Nick Nurse）感嘆，「他可能是史上最偉大的射手。」
柯瑞成為史上首位單場三分球8投8中且10助攻的球員，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時盛讚柯瑞是史上最偉大籃球藝術家，「我們的球迷和教練團都被他寵壞了，每晚都能看到他這樣的表現，我們必須珍惜這些時刻，因為他不會永遠在這。」
76人總教練諾斯（Nick Nurse）也直言，「這不是我第一次經歷，他可能是史上最偉大射手。所以他連進幾球、投進擦板球或完成其他驚人表現，都不會讓人太驚訝。」
勇士後衛施羅德（Dennis Schroder）提到過去和柯瑞當對手，每次被他投進三分球都很生氣，如今做為隊友見證柯瑞的偉大，「我看過很多出色球員，但像他這樣每天努力訓練，快速完成訓練菜單的球員，真的令人難以置信。」
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