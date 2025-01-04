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NBA／期待球衣被公牛退休 羅斯：讓我更接近75大球星

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公牛明天將在主場迎戰尼克並舉辦「羅斯之夜」，為本季宣布退役的昔日頭牌球星羅斯（Derrick Rose）舉行表揚活動。 截圖自公牛官方X
公牛明天將在主場迎戰尼克並舉辦「羅斯之夜」，為本季宣布退役的昔日頭牌球星羅斯（Derrick Rose）舉行表揚活動。 截圖自公牛官方X

公牛明天將在主場迎戰尼克並舉辦「羅斯之夜」，為本季宣布退役的昔日頭牌球星羅斯（Derrick Rose）舉行表揚活動，而羅斯也不諱言表示，期待有一天自己的公牛1號球衣也能獲得退休的殊榮，不過公牛球團仍未宣布相關計畫。

羅斯在2008年選秀會上以狀元身份加入家鄉球隊公牛，他不僅在隔年拿下年度最佳新秀獎，還帶領公牛重返季後賽，2年後更帶領公牛拿下聯盟例行賽最多的62勝，讓他以22歲之齡成為NBA史上最年輕的年度MVP，也是繼喬丹（Michael Jordan）後，公牛隊史第二位獲得此殊榮的球員。

只可惜在當年東區冠軍賽不敵熱火後，隔年季後賽羅斯又在首輪遭遇嚴重的十字韌帶傷勢，導致他在2012-2013賽季報銷，生涯後段也遭遇傷病纏身，展開浪人生涯，最終在去年9月宣布高掛球鞋，結束15年的NBA生涯。

儘管羅斯生涯僅在公牛待了7個賽季，但在當年卻帶給公牛球迷無限的期待與想像，對於明天將出席公牛為他舉辦的「羅斯之夜」活動，羅斯也透露期待1號球衣有一天能夠被高掛在主場聯合中心，「我肯定會希望這樣做，當然如果他們有意願的話那就更棒了。」

羅斯在2016年被交易到尼克後，儘管曾有後續加入的球員希望能夠披上1號戰袍，但都在當地球迷的強烈反彈下最終選擇改背號，而公牛隊史至今也僅有4名球員享有球衣背號被退休的禮遇，包括了喬丹的23號、皮朋（Scottie Pippen）的33號，洛夫（Bob Love）的10號與史隆（Jerry Sloan）的4號，但公牛球團至今仍未宣布有新的球衣退休計畫。

羅斯坦言，如果自己的球衣能夠被退休，加上在球員時期獲得的榮耀，將能讓他更接近75大球星之列，「我會這樣說當然MVP是個原因，因為只有極少數的人能獲得這個殊榮。」NBA在2021年選出的75大球星中，羅斯是唯一一位在2020年前獲得年度MVP，最終卻未入選的球員，在當時就曾引發不少討論。

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