NBA／我要快樂！巴特勒無心打球被禁賽 損失超過7700萬

「我希望重新找回打籃球的樂趣，無論是在哪個地方，希望我們能盡快找到答案。在球場外我依舊感到開心，但我更想要找回某種對於比賽的宰制力，我想要幫助球隊贏球，但現在我無法做到。」

對溜馬一戰只得9分之後，熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）發表了「無心打球」的言論，直接觸怒了球團高層，因此熱火官方今天聲明將會對他禁賽7場，同時也會開放各方交易報價。

熱火在主場打完爵士之後會展開西區客場6連戰，對手分別是國王、勇士、爵士、拓荒者、快艇、湖人。熱火目前戰績17勝15敗，排名東區第6。

巴特勒本季年薪將近4900萬美元，今夏將握有球員選項，倘若執行合約，下季薪資將超過5200萬美元；不過巴特勒的團隊已經表明將不會執行合約，計畫投入自由市場。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的計算，巴特勒若遭禁賽7場，將會損失高達235萬美元（約台幣7738萬）；消息人士指出，球員工會將會針對熱火的禁賽處分提出申訴。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）認為，由於這樣的申訴過程將會很漫長，預計不會影響到禁賽處分的執行。