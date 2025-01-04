NBA／巴特勒不玩了？遭熱火禁賽7場 開放各方交易報價

表明失去在邁阿密打球樂趣的巴特勒（Jimmy Butler），球團迅速就對其言論作出懲處；官方宣布，巴特勒由於過去一段時間多次做出損害球隊的行為，將禁賽7場，更直言後續會聽取來自各方的交易報價，顯現雙方幾乎已是決裂態勢。

「透過他的行為和言論，巴特勒已經表明不願再成為這支球隊的一份子，」熱火在聲明中表示，「他和他的經紀人表明想要被交易，因此我們會聽取報價。」

巴特勒是在2019年透過四方交易從費城轉戰熱火，期間兩度帶領球隊殺進總冠軍賽；不過他在今年休賽季沒能和球團達成延長合約，一直以來就有相關交易流言出現。

巴特勒（Jimmy Butler）本季年薪近4900萬美元，今夏將握有球員選項，若執行下季薪資將超過5200萬美元；不過巴特勒的團隊已經表明將不會執行合約，計畫投入自由市場。