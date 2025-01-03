NBA／遭綠軍瘋狂包夾命中率差 愛德華：不想整晚只能傳球

灰狼今天以115：118惜敗塞爾蒂克，其中當家球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）再度遭到重兵看防，僅以31.3％命中率繳出15分。賽後採訪時，他宣洩出被包夾的無力感，更直言「不想一直傳球」。

愛德華今天面對以強悍防守著稱的塞爾蒂克可謂吃盡苦頭，不斷遭到多人包夾導致命中率不佳，全場16投僅5中，三分球更是悽慘的9投2中，包含最後一擊嘗試追平的三分也落空，拿下15分4籃板6助攻，另外還發生了2次失誤，最終灰狼也以115：118惜敗綠軍。

「我不想要整晚只是在傳球，但以他們（塞爾蒂克）防守我的方式來看，我只能這樣做」，愛德華在賽後大吐自己不斷面臨包夾的無奈，「我不斷尋找解方，但不知道怎麼做，這不好玩。我不想讓自己看起來像是什麼都做不好，但沒有辦法，因為我就是一直被包夾。對手處理的了我們而我卻無法還以顏色，真的很令人沮喪。」

雖然遭到如此「特殊待遇」是誰都會沮喪，但《Yahoo Sports》作家貝爾（Jack Baer）認為愛德華還是不應該說出這種話，他解釋道：「想要成為超級巨星，本來就該學習在大量包夾的情況下得分，或者讓對手忌憚你找到空檔的能力。而且在公開場合說出這種話相當於亮出弱點，對手只會祭出更多包夾，因為很有用。」