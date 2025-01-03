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NBA／瑞迪克提收視率下滑原因 巴克利對號入座狂罵湖人很爛

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪克(左)。 美聯社
瑞迪克(左)。 美聯社

NBA收視率下滑的議題最近被廣泛討論，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）認為主因是媒體一直在說負面言論，對此，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）十分不滿。

瑞迪克認為媒體在說故事和慶祝比賽事蹟的部分表現不好，他表示，「如果我是一位普通球迷，每次打開電視你都跟我說這些很爛，那我就不會看了。」

瑞迪克沒明說是誰，但巴克利卻對號入座，今天在比賽轉播中怒批瑞迪克，「我看了湖人比賽，你無法隱藏他們的缺點，你即將大禍臨頭，他們弄走做得不錯的佛蓋爾（Frank Vogel），弄走做得很好的漢姆（Darvin Ham）。你出現的時候，還以為會和那位你約會的醜女孩改變事情。」

巴克利接著繼續狂噴湖人很爛，「說我們是收視率下降的原因，搞得好像我們在場上一樣。如果我和歐尼爾（Shaquille O'Neal）上場，可能是湖人現在第3或第4好球員，場上都是表現很爛的人，卻說是佛蓋爾和漢姆的錯，我受夠這些人投100顆三分球了。」

巴克利 湖人

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