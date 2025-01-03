NBA／太陽和76人組三巨頭都失敗 巴克利：我對他們信心是0

太陽和76人隊本季都擁有三巨頭陣容，但兩隊戰績都低於5成，對此，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）痛批這2隊都很爛。

太陽擁有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）三巨頭，去年休賽季更請來名帥布丹霍澤（Mike Budenholzer），雖開季一度8勝1敗，但隨後球星輪流受傷，目前戰績只有15勝17敗，西區第11。

除了傷病外，不少球迷將輸球責任歸於中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），太陽記者布爾蓋特（Gerald Bourguet）指出，「太陽並未積極兜售諾基奇，這不代表不會交易他，但目前交易市場才剛開始，他現在的交易價值不高。」

76人狀況也很慘，有安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey），今天被勇士隊打爆後，戰績只有13勝19敗，東區第11。

球員時期曾效力這兩隊的巴克利在節目上直言，「我對太陽和76人信心為零。這麼說讓我很難過，我上周看了太陽比賽，他們很爛，他們很爛。」