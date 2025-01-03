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NBA／柯瑞三分球8中8寫紀錄 格林：他才剛扭傷右手指

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天三分線外投8中8，包含一記正面打板三分！！ 歐新社
柯瑞今天三分線外投8中8，包含一記正面打板三分！！ 歐新社

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天在出戰76人的比賽中，全場三分球8投8中並拿下30分，幫助勇士大勝76人保住五成勝率，比賽結束後隊友格林（Draymond Green）也透露，事實上柯瑞在前一場與騎士之戰就扭傷了右手大拇指，導致他昨天是用左手完成了所有訓練。

近期投籃手感跟球隊戰績一樣起起伏伏的柯瑞，在今天與76人之戰火力全開，8次三分球出手都命中，其中包括一記正面的打板三分球，讓柯瑞在進球後也雙手抱著頭，為自己不可思議的手感感到訝異。

在第四節投進兩顆三分球幫助球隊取得超過30分領先優勢後，柯瑞也在比賽最後7分半鐘就被換下場休息，而他與總教練柯爾（Steve Kerr）也被拍下一段有趣的對話，柯爾說：「這是你第一次在狀態火熱的時候同意被我換下場，這過去從來不曾見過。」柯瑞則是笑回：「因為我不想要把好運都用掉，因為我已經用過一次了（打板三分球）。」

柯爾賽後受訪時也以史上最偉大的籃球藝術家來形容柯瑞表現，並直言他的努力讓他值得擁有這樣的夜晚，「我們的球迷和叫練團都被他寵壞了，每晚都能看到他這樣得表現，我們必須珍惜這些時刻，因為他不會永遠在這。」

柯瑞前一戰才扭傷右手拇指，今天卻在三分線外投8中8！ 歐新社
柯瑞前一戰才扭傷右手拇指，今天卻在三分線外投8中8！ 歐新社

對於柯瑞在今天成為史上首位單場三分球8投8中且送出10助攻的球員，隊友格林也透露柯瑞的狀態，「這真的很棒，尤其要考慮到他才剛扭傷右手指，昨天在訓練中幾乎都是用左手做動作，包括最後的上籃訓練，今晚還能有這樣的表現，證明了他的射手本色。」

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