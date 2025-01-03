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NBA／哈利伯頓2度30分15助攻0失誤史上第一人 率溜馬澆熄熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬哈利伯頓今天用破紀錄表現，帶領球隊以128：115成功澆滅熱火，中斷對手2連勝。 路透社
溜馬哈利伯頓今天用破紀錄表現，帶領球隊以128：115成功澆滅熱火，中斷對手2連勝。 路透社

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天徹底大爆發，在客場用破紀錄超狂表現，帶領球隊以128：115成功澆滅熱火，中斷對手2連勝。

相比熱火當家巴特勒Jimmy Butler）只拿下9分的不堪，哈利伯頓今天可以說是主宰比賽。出戰35分鐘用21投13中、三分球13投6中的超高命中率砍下33分5籃板15助攻，並外帶2次抄截，同時沒有製造任何失誤。成為聯盟自1977年開始統計失誤以來，首位生涯能夠2度得到單場30分15助攻以上且0失誤的球員，至於上一次則是在2023年11月14日對上七六人的比賽。巧合的是，該場比賽中哈利伯頓同樣得到33分15助攻。

哈利伯頓開賽就火力全開，首節狂轟16分5助攻，幫助球隊以38：25取得領先。第二節雖沒有得分，但也貢獻了4次助攻。易籃再戰，哈利柏頓再找回準心，下半場共拿下17分6助攻，球隊也不斷擴大優勢，最多領先來到28分。最終熱火被海嘯般的攻勢徹底淹沒，溜馬以128：115輕鬆拿下勝利。

六碼除了哈利伯頓拿下全場最高33分15助攻，隊友透納（Myles Turner）攻進21分，席亞康（Pascal Siakam）則是繳出18分11籃板雙十表現。至於熱火由菜鳥韋爾（Kel'el Ware）跳出來，板凳出發砍下生涯最高25分，阿德巴約（Bam Adebayo）則有20分進帳。

Haliburton Jimmy Butler 哈利伯頓 巴特勒 溜馬 熱火

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