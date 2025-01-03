NBA／寫史上第1紀錄公鹿仍輸籃網 安戴托昆波：他們更努力

籃網隊今天在客場以113：110險勝公鹿隊，本季4度交手取得3勝，比賽尾聲因傷提前退場的羅素（D'Angelo Russell）和強森（Cameron Johnson）都沒有大礙。

比賽還剩7分多鐘時，籃網還領先多達21分，公鹿展開瘋狂反撲，關鍵時刻羅素和強森都傷退，但里拉德（Damian Lillard）最後4.1秒連續錯失2次三分球機會，終場就以3分之差落敗。

這是羅素回歸籃網第2戰，他得到11分12助攻，強森飆進6顆三分球，砍進26分，湯瑪斯（Cam Thomas）攻下24分，克萊克斯頓（Nic Claxton）有16分11籃板。

籃網教頭費南德茲（Jordi Fernandez）賽後透露羅素只是抽筋，強森雖拄拐杖退場，但X光檢查結果成陰性。羅素受訪時談到這支年輕的籃網，「我認為我們要找到更多方法，在比賽最後階段不犯錯。當然作為一支年輕球隊一定會犯錯，這是成長的一部分，只要減少這些錯誤，我們就會好起來。」

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）24投12中，拿下27分13籃板，他本季26場都至少得到20分且命中率50%，打破歐尼爾（Shaquille O’Neal）和威廉森（Zion Williamson）的連25場史上最多紀錄。

安戴托昆波受訪時談到今年對籃網1勝3敗，「這種比賽關鍵在榮譽感，關鍵在誰更有競爭心態，誰打得更努力。我認為這4次交手，有3次他們打得比我們還努力。」