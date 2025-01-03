NBA／金塊撿到寶！美媒盛讚領底薪的衛少有高「CP值」

金塊老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）近日重返先發繳出不俗表現，也幫助球隊脫離低潮，近期3連勝與10戰7勝，以19勝13敗慢慢的爬上西區第4，讓《Yahoo Sports》撰文讚只領底薪合約的「忍者龜」CP值超高，金塊真的挖到寶。

過去曾擁有MVP身手的衛斯特布魯克，在休賽季以2年680萬美元（約台幣2.24億）老將底薪合約加盟金塊，本季出戰32場中有11場先發，在平均26.4分鐘的上場時間中，能高效得到12.2分4.5籃板6.6助攻1.7抄截。而近7戰他扛下5場先發，球隊更得到5勝2敗優質戰績，這位36歲老將依然在球隊扮演重要角色。

該文章特別提到雖然衛斯特布魯克在場上的防守和投籃選擇依舊不好，但金塊的板凳問題本就存在，有沒有他並不是癥結點，且衛少薪資僅占全隊2.35％，整體來看依然相當超值。