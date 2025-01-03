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NBA／詹皇轟38分平喬丹神紀錄！湖人小將砍生涯新高退拓荒者

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)。 美聯社
詹姆斯(右)。 美聯社

湖人隊今天在主場迎戰拓荒者隊，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）缺陣，但詹姆斯（LeBron James）手感發燙，投進7顆三分球狂攻38分，幫助湖人以114：106險勝。

拓荒者首節在夏普（Shaedon Sharpe）11分帶領下取得4分領先，但第二節詹皇和克里斯蒂（Max Christie）聯手砍下26分，半場打完反而領先9分。

第三節湖人將分差擴大到13分，末節拓荒者打出14：4攻勢，一度只落後3分。不過關鍵時刻詹皇接管比賽拿下7分，湖人終場就以8分之差收下勝利。

詹姆斯全場25投15中，其中三分球10投7中，拿下38分8助攻，與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以562場並列史上最多單場30分。克里斯蒂16投9中，得到生涯新高的28分，里夫斯（Austin Reaves）則有15分8籃板11助攻。

拓荒者方面，西蒙斯（Anfernee Simons）攻下全隊最高的23分，阿夫迪賈（Deni Avdija）有19分10籃板，夏普也貢獻19分。

LeBron James 喬丹 拓荒者 湖人

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