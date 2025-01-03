快訊

阿扁也不愛…柯文哲連2餐吃麵包喊「受不了」 1原因寧回土城睡

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」

Siri偷聽對話再送廣告挨告！蘋果付天價和解金30.9億元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞三分球投8中8飆30分 勇士大勝76人保5成勝率

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天骰到6，三分球投8中8砍進30分！ 美聯社
柯瑞今天骰到6，三分球投8中8砍進30分！ 美聯社

過去17場比賽僅拿下4勝，勝率跌至5成的勇士隊，今天在主場出戰76人隊，靠著主控柯瑞（Stephen Curry）全場三分球8投8中，創下個人生涯新紀錄的精彩表現下，帶領勇士以139：105，在5成勝率保衛戰中擊敗76人。

在去年11月中還保有12勝3敗佳績的勇士，在接下來的17場比賽卻出現攻守失調的問題，加上柯瑞的三分球手感也遭遇亂流期，讓原本居西區前段班的勇士排名一路下滑，甚至在前一場輸給騎士後，已經來到16勝16敗的5成勝率。

而今天勇士繼續在主場迎戰76人，也面臨5成勝率保衛戰的考驗，連兩日出賽的76人雖然迎回了球隊一哥安比德，但開賽就遇到慢熱的狀況，在第一節僅拿下19分，讓勇士取得高達16分領先優勢。

儘管第二節開始76人逐漸找回進攻狀態，但柯瑞在熱機完畢後也頻頻在三分線外用冷箭向對手潑冷水，他第三節中段一路連續命中3記三分球，其中包括一記正面打板三分球，個人單節進帳13分，末節前段他又追加兩記三分球，完成單場8次三分球出手都命中的紀錄，創下個人單場三分球命中率百分之百時最高的進球數，也幫助勇士取得超過30分的領先優勢，比賽也在最後7分半鐘就提前進入垃圾時間。

柯瑞本場比賽以15投11中，其中三分球8投8中的表現拿下30分外帶10助攻、6籃板，至於替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）也維持近期的火燙手感，出手11次命中8球拿下20分、5助攻、5籃板，包括兩人在內勇士共7人得分來到雙位數。

至於76人今天則以剛復出的安比德拿下28分、14籃板最佳，至於前場拿下30分的喬治，今天則有19分進帳，馬克西手感不佳僅拿下14分，而勇士全場送出42次助攻也遠比76人的16次多上不少，成為兩隊勝負的關鍵因素之一。

延伸閱讀

NBA／柯瑞第三節才進外線 騎士三分彈客場射垮勇士

NBA／打一場就少一場！哈登要球迷珍惜詹姆斯、柯瑞

NBA／勇士戰績下探開球員會議 柯瑞：仍有信念和信心

NBA／勇湖打出經典耶誕大戰 詹皇談聯盟賣點神回：詹姆斯和柯瑞

相關新聞

NBA／柯瑞三分球投8中8飆30分 勇士大勝76人保5成勝率

過去17場比賽僅拿下4勝，勝率跌至5成的勇士隊，今天在主場出戰76人隊，靠著主控柯瑞（Stephen Curry）全場三...

NBA／被熱火指沒全力打球不爽了！傳巴特勒再提交易請求

儘管日前熱火總裁萊里（Pat Riley）才親自透過聲明否認了球隊明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）的交易傳聞，...

NBA／詹皇轟38分平喬丹神紀錄！湖人小將砍生涯新高退拓荒者

湖人隊今天在主場迎戰拓荒者隊，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）缺陣，但詹姆斯（LeBron James）手感發燙，投進7顆三分球狂攻38分，幫助湖人以114：106險勝。 拓荒者首節

NBA／雷霆逆轉快艇豪奪破隊史13連勝 亞歷山大：感覺很棒

雷霆隊今天在主場迎戰快艇隊，第三節再度爆砍42分，終場以116：98贏球，拿下破隊史紀錄的13連勝。 快艇「大鬍子」哈登（James Harden）缺陣，上半場竟一度領先16分。不過雷霆半場打完

NBA／傳國王想交易籃網射手強森 湖人等5隊是福克斯可能下家

國王隊本季戰績不佳，日前炒掉主帥布朗（Mike Brown）震驚聯盟，如今有消息指出，他們想透過交易改變球隊陣容，交易對象鎖定籃網隊神射手強森（Cameron Johnson）。 國王去年休賽季

NBA／明星賽第一階段票選出爐 安戴托昆波、約柯奇東西區領先

NBA全明星周下月中將在勇士主場舉行，而聯盟也在今天公布明星賽第一階段票選結果，其中公鹿安戴托昆波（Giannis An...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。