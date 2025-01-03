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NBA／爐主鵜鶘好消息！「神偷」右腿傷勢痊癒將回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多右腿傷勢痊癒，將在下場比賽交手巫師時迎來回歸。 路透社
鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多右腿傷勢痊癒，將在下場比賽交手巫師時迎來回歸。 路透社

鵜鶘本季傷兵滿營，戰績也受到嚴重影響，直到近日終於傳來好消息，陣中後衛「神偷」艾爾瓦拉多Jose Alvarado）將在下場比賽交手巫師時迎來回歸。

26歲的艾爾瓦拉多在休賽季以2年900萬美元（約台幣2.96億）續留鵜鶘，不料本季僅出賽11場就拉傷右腿，目前已缺席23場比賽，留下場均10.7分2.2籃板4.5助攻外帶1.5次抄截的成績。

好在經歷了長達1個半月左右，「神偷」終於迎來回歸，將在明天出賽，於主場對上巫師。對此，艾爾瓦拉多感到非常興奮，「明天這裡會有很多瘋狂的人們，我希望這座城市想念這一切，他們明天一定會感受到的。」

不過艾爾瓦拉多雖然傷癒歸隊，但鵜鶘主力們依舊深陷傷病潮。當家英格倫（Brandon Ingram）因腳踝扭傷已連續缺席11場比賽，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）則是拉傷左腿，將缺席連續26場比賽，這也導致鵜鶘目前僅取得悽慘的5勝29敗，位居聯盟爐主。

Alvarado Jose 艾爾瓦拉多 鵜鶘

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