NBA／爐主鵜鶘好消息！「神偷」右腿傷勢痊癒將回歸
鵜鶘本季傷兵滿營，戰績也受到嚴重影響，直到近日終於傳來好消息，陣中後衛「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）將在下場比賽交手巫師時迎來回歸。
26歲的艾爾瓦拉多在休賽季以2年900萬美元（約台幣2.96億）續留鵜鶘，不料本季僅出賽11場就拉傷右腿，目前已缺席23場比賽，留下場均10.7分2.2籃板4.5助攻外帶1.5次抄截的成績。
好在經歷了長達1個半月左右，「神偷」終於迎來回歸，將在明天出賽，於主場對上巫師。對此，艾爾瓦拉多感到非常興奮，「明天這裡會有很多瘋狂的人們，我希望這座城市想念這一切，他們明天一定會感受到的。」
不過艾爾瓦拉多雖然傷癒歸隊，但鵜鶘主力們依舊深陷傷病潮。當家英格倫（Brandon Ingram）因腳踝扭傷已連續缺席11場比賽，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）則是拉傷左腿，將缺席連續26場比賽，這也導致鵜鶘目前僅取得悽慘的5勝29敗，位居聯盟爐主。
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