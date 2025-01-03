NBA／雷霆逆轉快艇豪奪破隊史13連勝 亞歷山大：感覺很棒

雷霆隊今天在主場迎戰快艇隊，第三節再度爆砍42分，終場以116：98贏球，拿下破隊史紀錄的13連勝。

快艇「大鬍子」哈登（James Harden）缺陣，上半場竟一度領先16分。不過雷霆半場打完追到4分差，第三節亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）合砍25分，三節打完反而領先18分，末節雷霆一路領先，最終拿下勝利。

亞歷山大得到全場最高的29分8助攻，威廉斯攻下18分。快艇後衛柯菲（Amir Coffey）14投10中，豪取26分；鮑威爾（Norman Powell）11投僅1中，只拿下6分，還發生6失誤。

13連勝成為雷霆隊史新紀錄，亞歷山大賽後受訪時表示，「這很酷，能以好的方式成為歷史一部分，感覺很棒。感覺不像打了13場比賽，因為我們總是專注每場比賽。」

威廉斯也直呼和亞歷山大打球很輕鬆，「當他在場上時，打籃球變得很簡單，因為他產生很大的吸引力。」