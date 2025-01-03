快訊

中共不放過貪官 重開殺戒首位「死立執」曝光

提變更議程改選立院院長 柯建銘：非罷免韓國瑜不可

與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／被熱火指沒全力打球不爽了！傳巴特勒再提交易請求

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒在熱火已不再開心，心意已決再向球隊提交易請求，且沒有指定任何球隊。 美聯社
巴特勒在熱火已不再開心，心意已決再向球隊提交易請求，且沒有指定任何球隊。 美聯社

儘管日前熱火總裁萊里（Pat Riley）才親自透過聲明否認了球隊明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）的交易傳聞，但今天美國媒體再度報導，巴特勒明確的向熱火表達希望被交易出去的消息，離開邁阿密的心意相當堅決。

熱火本季在開季表現起起伏伏的情況下，近期傳出陣中一哥巴特勒請求交易的傳聞，迫使熱火總裁萊里親上火線澄清，強調通常不會對於這種謠言發表評論，但所有的猜測已經對於球隊造成干擾，對於球員和教練來說也是不公平的，因此，明確表達球團不會交易巴特勒的立場。

不過今天《ESPN》再度報導了巴特勒已經向熱火球團傳達希望被交易的消息，似乎已無心為熱火奮戰，根據消息人士指出，巴特勒並未向熱火提供交易希望名單，只希望能夠離開熱火為其他球隊效力，而在被交易前他也將繼續參與球隊活動，並且努力達成所有球隊的要求。

在今天出戰溜馬的賽事中，巴特勒先發上陣27分鐘僅出手6次命中3球拿下9分，在被問到是否會在熱火重新找到打球的樂趣時，巴特勒也直言可能不會，「我希望重新找回打籃球的樂趣，無論是在哪個地方，希望我們能盡快找到答案。在球場外我依舊感到開心，但我更想要找回某種對於比賽的宰制力，我想要幫助球隊贏球，但現在我無法做到。」

消息人士也透露，巴特勒的離意之所以如此堅決，與日前熱火與鵜鶘之戰賽後，他曾傳出遭到球隊高層暗示並未發揮最大努力，且本周有兩場比賽的第四節巴特勒都只能在板凳席上觀戰。

談到目前的處境，巴特勒說：「無論哪種方式，我都想參加比賽，不管是拿9分還是29分，我都希望繼續比賽，你不能說我打得不夠努力，儘管從數據看起來是如此，但那是因為我的使用率下降，投籃機會也不多，但你不能說我打得不夠努力。」

Jimmy Butler 熱火

延伸閱讀

熱火與巴特勒已貌合神離 交易大限前能善終？

NBA／缺陣5場後將回歸 巴特勒談交易沒正面回應

NBA／熱火否認交易巴特勒傳聞 萊里：已對球隊造成干擾

NBA／巴特勒喊「吹密」了！ 屬意新東家是這4隊

相關新聞

NBA／被熱火指沒全力打球不爽了！傳巴特勒再提交易請求

儘管日前熱火總裁萊里（Pat Riley）才親自透過聲明否認了球隊明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）的交易傳聞，...

NBA／懷特末節13分技壓愛德華 塞爾蒂克3分險勝灰狼

塞爾蒂克隊與灰狼隊今天進行本季第二度交手，兩隊也上演了一場高張力的攻防大戰，下半場一路落後的灰狼儘管在第四節中段一度逆轉...

NBA／雷霆逆轉快艇豪奪破隊史13連勝 亞歷山大：感覺很棒

雷霆隊今天在主場迎戰快艇隊，第三節再度爆砍42分，終場以116：98贏球，拿下破隊史紀錄的13連勝。 快艇「大鬍子」哈登（James Harden）缺陣，上半場竟一度領先16分。不過雷霆半場打完

NBA／傳國王想交易籃網射手強森 湖人等5隊是福克斯可能下家

國王隊本季戰績不佳，日前炒掉主帥布朗（Mike Brown）震驚聯盟，如今有消息指出，他們想透過交易改變球隊陣容，交易對象鎖定籃網隊神射手強森（Cameron Johnson）。 國王去年休賽季

NBA／明星賽第一階段票選出爐 安戴托昆波、約柯奇東西區領先

NBA全明星周下月中將在勇士主場舉行，而聯盟也在今天公布明星賽第一階段票選結果，其中公鹿安戴托昆波（Giannis An...

NBA／活塞新星艾維左腿骨折接受手術 剩餘賽季恐報銷

活塞潛力新星艾維（Jaden Ivey）昨日在一次爭搶球權與魔術後衛安東尼（Cole Anthony）相撞重傷左腿，當下被擔架抬出場。球團今天宣布是左腓骨骨折，已立即進行手術治療，但剩餘賽季估計報銷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。