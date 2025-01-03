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NBA／傳國王想交易籃網射手強森 湖人等5隊是福克斯可能下家

聯合新聞網／ 綜合報導
福克斯(右)。 美聯社
福克斯(右)。 美聯社

國王隊本季戰績不佳，日前炒掉主帥布朗（Mike Brown）震驚聯盟，如今有消息指出，他們想透過交易改變球隊陣容，交易對象鎖定籃網隊神射手強森（Cameron Johnson）。

國王去年休賽季透過先簽後換引進德羅展（DeMar DeRozan），但目前戰績只有15勝19敗，排名西區第12。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）在節目上談到國王的現況，「國王消息人士說他們正專注改善陣容，同時關閉任何與福克斯（De'Aaron Fox）有關的交易談判。大家都知道，國王已經與籃網討論過交易強森。」

福克斯本季出賽34場，平均得到26.8分6.2助攻5.0籃板，投籃命中率49.2%。阿米克提到，福克斯沒有要求交易，其他隊認為今年交易截止日前得不到他，但休賽季有機會。如果國王願意交易福克斯，馬刺、熱火、湖人、魔術和火箭隊是最有可能下家。

阿米克強調強森只是國王其中一個選擇，《富比士》記者希德利（Evan Sidery）也提到國王想得到強森，交易籌碼是赫爾特（Kevin Huerter）和萊爾斯（Trey Lyles），可能要將2024年首輪第13順位新秀卡特（Devin Carter）包進去，才能完成交易。

國王 湖人 福克斯 籃網

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