NBA／活塞新星艾維左腿骨折接受手術 剩餘賽季恐報銷
活塞潛力新星艾維（Jaden Ivey）昨日在一次爭搶球權與魔術後衛安東尼（Cole Anthony）相撞重傷左腿，當下被擔架抬出場。球團今天宣布是左腓骨骨折，已立即進行手術治療，但剩餘賽季估計報銷。
根據《ESPN》報導，活塞將在4周後對艾維的傷勢進行評估，且不排除回歸的可能性，但這取決於球隊能否順利進入季後賽。而這位3年級生也在個人社群發文喊話：「我向大家承諾會以更好姿態回歸，治療從現在開始。」
現年22歲的艾維在2022年選秀被活塞以首輪第5順位選上，本季出賽30場，平均能攻下17.6分外帶4.1籃板4助攻，是除少主康寧漢（Cade Cunningham）外的第2得分點。對於陣中核心大將受傷，教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也在賽後受訪時說道：「對我們來說很艱難，沒有比艾維更好的人或隊友了，也沒有人比他更在乎勝利。」
目前活塞戰績以15勝18敗位居東區第9，仍在附加賽席次內，就看屆時艾維能否趕上。
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